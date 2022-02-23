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228連假 平鎮交流道南下匝道26日將封閉半天

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
228連假將至，市警局今天宣布平鎮交流道南下匝道26日將封閉半天。圖／交大提供
228連假將至，市警局今天宣布平鎮交流道南下匝道26日將封閉半天。圖／交大提供

二二八連假將至，桃園市因天氣轉晴回暖、燈會延後，各大景點預期將湧人車潮，警察局今預告將行交通管制，包括國一平鎮交流道南下匝道26日將封閉半天，龍潭區「戀戀魯冰花」活動單向通行。

桃園市交警大隊指出，26日至28日連假，研判交通以賞燈、賞花旅遊為主，因此將針對易壅塞熱點加強疏導及管制；國道部分，境內各交流道均未實施高乘載管制，但高速公路局仍會依車流儀控，另國道1號平鎮系統交流道南下匝道將於26日0至12時封閉，呼籲用路人提早經中壢或幼獅交流道改道行駛。

交大指出，龍潭區2022戀戀魯冰花活動連假期間也持續在大北坑及三和社區一帶舉行，考量假日人潮眾多且無汽車迴轉空間，將管制汽機車單向通行，遊客需預先確認活動停車場位置並遵守現場交通管制。

警方也提醒，連假期間大溪、復興區台7線沿線風景區預期湧入賞花車潮，鑑於台7線自118線道(羅馬公路)以南往巴陵、宜蘭等路段多彎道且路幅狹窄，會車不易，請駕駛人注意機車、自行車及汽車會車時之安全；部分由私人經營之知名賞櫻景點改採預約制，建議遊客務必事先確認行程後再前往。

交大表示，遊客可利用「桃園景點人潮警示燈號系統」查詢23處風景區人潮，避免前往人擠人的景點，用路人也可多利用替代道路，如改道台7乙線及台3線經新北市三峽前往台7線。

連假 桃園
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