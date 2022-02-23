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小學老師當上北車百年來首位女站長 她最想感謝的是…
台鐵台北車站新任站長胡詠芝曾為小學老師，也曾在上海半導體電子材料產業工作，她表示，沒想到在30歲時誤打誤撞考上台鐵，人生從此轉彎，而大學就讀義守大學所學的財金專業與教育學程也因此派上用場。
胡詠芝為屏東人，大學就讀義守大學財務金融管理學系，兼修國民小學教師教育學程，實習合格後取得教師證師，到國小當老師，後續考入台鐵當站務員從基層做起，沒想到後來成為台北車站135年來首位女性站長。
胡詠芝表示，在校時老師以過來人經驗分享職涯生活，並提供教學機會磨練實力，進入台鐵後，她也將擔任教師的經驗，運用在擔任台鐵局國際禮儀基本儀態與服務規範的種子教師，和員工訓練中心的內部講師中。
而在財金的專業，讓胡詠芝對數字較敏銳，成為台鐵主管後，面對採購事務或行政業務報告上的數據，都能快速理解掌握狀況，胡詠芝說，即使畢業多年，還是感念母校於學生時期的教導。
胡詠芝建議，無論是求學階段還是職場表現「態度決定一切」，人生就是不斷的學習，多問、多聽和多看，不要怕不會，只要願意學習，就一定能得到回饋，且透過虛心受教進而建立個人品牌，才能在職場中走的長長久久。
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