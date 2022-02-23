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228連假高雄無人機展演 輕軌沿線警加強取締違停
228連假期來臨，高雄燈會愛河灣區明天起連續4天，將有無人機展演，警方預估將吸引觀賞人潮，高雄捷運警察隊將增派警力，加強取締輕軌沿線違規停車，維護會場周邊交通順暢。
高雄捷運警察隊表示，日前有網友貼文，指車輛違規停放輕軌軌道區外，影響輕軌列車行車安全，捷運警察隊與輕軌沿線警分局，將針對輕軌沿線，取締違規停車。
警方強調，如果將車輛違規停放於輕軌軌道區、植草區綠廊，除了可依道路交通管理處罰條例開罰，並可依據「大眾捷運法」告發，最高可處新台幣7500元罰鍰。
由於高雄燈會愛河灣區明天起連4天，都有無人機展演，警方因應大量人潮，將在會場周邊實施交通管制措施，並加強取締違規停放車輛拖吊，捷運警察隊也將派員在高雄捷運鹽埕埔站、美麗島站、衛武營站、鳳山西站，以及輕軌駁二大義、真愛碼頭、光榮碼頭等站執行維安勤務，警方請民眾配合員警指揮，嚴禁車輛及行人闖入輕軌軌道區、植草區綠廊逗留。
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