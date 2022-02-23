麗明營造演唱會票房捐公益 老董吳春山親自登台獻唱

連日寒流，負責興建台中國家歌劇院的麗明營造結合知名指揮家王雅蕙、鋼琴家嚴俊傑、台灣梧桐弦樂團共同出演的「寶島弦情--惜情的春山‧傳唱台灣愛」音樂會，25日將在台中國家歌劇院大劇院登場。好消息是，音樂會的票已全都售出，票房收入全部捐助公益，為連日來的雨勢與低溫帶來一股暖流。

音樂會由麗明營造獨家贊助，票房收益將全數捐給「台灣身心障礙藝術發展協會（光之藝廊）」、「台灣行動菩薩助學協會」、「台灣老樹救援協會」，麗明營造董事長吳春山也特別在音樂會中獻聲演唱多首經典台語老歌。

吳春山高興的說，非常感謝眾多好友一聽到他要在這場公益音樂會上登台，立刻以行動表示支持，購票資訊農曆年前在兩廳院售票系統一公布，年後即傳來全數銷售完畢的好消息，讓幕前幕後所有人員都士氣大振，13個輪椅席次也由他自掏腰包買下，免費邀請身障朋友前來同樂。

他說，音樂會由新意力創辦人李潔梅跨界企劃，參與的指揮家王雅蕙活躍於世界各大樂團；鋼琴家嚴俊傑1999年以15歲之齡贏得日本第四屆國際浜松鋼琴學院比賽冠軍，日本報評譽為「台灣人的驕傲」，還有潛力無窮的「台灣梧桐弦樂團」、青年歌劇導演陳世弦共同演出，陣容堅強，相信精彩的內容可帶給觀眾全新的視聽饗宴，並為社會帶來正向力量。