寒流下的暖萌照！玉山塔塔加園區獼猴家族 緊抱取暖抗寒

寒流來襲，冷吱吱天氣！玉山國家公園塔塔加園區石山服務站，台灣獼猴群聚活動覓食，嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前上山，目睹猴群家族緊抱取暖，母子情深，緊抱情景卡哇伊，讓人看了也感到溫暖。

蘇家弘說，寒流報到又下雨，天氣冷颼颼，石山服務站獼猴大小獼猴緊抱在一起取暖，母猴緊緊抱著幼猴，小獼猴也緊抓媽媽，較大猴子也依偎媽媽身邊取暖，模樣萌翻，拍照時，猴子還會一起看鏡頭。

寒流來襲，台灣獼猴躲在山洞，有陽光露臉出來日光浴取暖，或是兩三隻抱成一團曬太陽，有的猴媽媽把猴孩子抱在懷裡，面對陽光瑟瑟發抖，讓人看了揪心，動物有抗寒求生本能。

塔塔加遊憩區石山位於新中橫公路台18線104.2K，可遠眺玉山及連綿稜線，可近距離觀察野生動物，獼猴出沒石山覓食活動，石山服務站是過往伐木開闢的鐵路加水站，現在是志工服勤基地。

石山猴群因長年遊客餵食已被改變習性，產生搶遊客食物及塑膠袋的行為，呼籲遊客下車關閉車門窗，勿攜帶食物下車。絕對不要餵食野生動物，餵食會以違反國家公園法受罰

蘇家弘說，農委會2019年1月9日公告修正「陸域保育類野生動物名錄」，將台灣獼猴由保育類調整為一般類陸域野生動物，但仍受野生動物保育法規範，不得任意獵捕、宰殺。