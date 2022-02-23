妥瑞氏症患者列車上發作 列車長暖心處置

一名33歲妥瑞氏症曾姓患者，日前搭火車從台北到台東，途中病症發作，其他乘客一度以為在搗亂，列車長經過得知病因後，立刻安排到車上哺育室，才讓他病情舒緩恢復正常。曾姓患者在哺育室自錄影片對列車長說聲：「謝謝」。

台東火車站站長楊舜安說，對於該列車長第一時間的反應表示肯定，台鐵對於在列車上發生特殊狀況的民眾，都有一套標準作業程序應處，也定期對人員進行訓練，不過，也希望，若有民眾遇到特殊情況發生，可隨時通知台鐵人員。

曾男是名妥瑞氏症患者，領有身心障礙手冊，平時講話或與人相處都不自覺發出怪聲跟抖動，不明白的人都以為他在搗亂。日前他從北部搭火車到台東，途中因為乘客過多，導致病症發作，全身抖動，發出怪音，造成乘客誤解。

所幸列車長剛好經過時，發現車廂有騷動，主動上前詢問是否需要幫忙，列車長得知他的病因，立即安排他到火車上的哺育室獨自休息，才讓他病情慢慢舒緩。曾男隨後在哺育室用手機自錄一段影片，感謝台鐵及列車長的幫忙。

曾男今接受媒體訪問時表示，身為一個妥瑞氏症患者，就算他想努力控制不出怪聲，也很難，被他打擾過的人，他很抱歉，這也造成他的困擾，但他也希望更多人能夠了解妥瑞氏症，也再次對幫助他的列車長說聲謝謝。

據了解，曾男就讀研究所期間，獲得2015年總統教育獎，2016年因緣際會更受邀到哈佛大學演說，同年出版第一本書「我生氣，但我更爭氣」。2017年也成為日本NHK電視台拍攝反霸凌紀錄短片的主角之一。