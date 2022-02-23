天天雨神同行不是錯覺 氣象局：基隆雨日十年來最多

今年降雨日數多，雨神同行天數高，不是錯覺。中央氣象局統計，今年1至2月基隆雨日達到47天，是近十年來最多，台北也有31天。不過，明起開始，水氣逐漸減少，各地可以暫時揮別雨日，太陽公公就要準備開工了。

今年起降雨天數多， 中央氣象局臉書「報天氣」昨指出，基隆從今年開始到現在只有1天完全沒有雨；宜蘭只有5天；新屋和蘇澳也只有6天。

氣象局指出，統計今年1月1日至2月21日雨日，基隆有47天、台北31天、台中18天、高雄10天、花蓮33天，而且還不含毛毛雨的日子。

根據氣象局統計，2021年29天、2020年27天、2019年42天、2018年42天、2017年33天、2016年42天、2015年29天、2014年24天、2013年43天、2012年51天。基隆今年以來只有一天完全沒有雨。氣象局表示，今年一到二月基隆的雨日是自2012年來最多。

氣象局表示，每年冬季東北季風影響下，基隆屬迎風面容易降雨，今年2月還有幾天，尚未統計完畢，不過雨日已是十年最多。

未來天氣方面，氣象局指出，明天開始水氣逐漸減少，中南部率先轉晴，北部地區到了周五也雨過天青。二二八連假，甚至連東半部也轉為多雲、偶爾下雨的天氣。可以暫時告別「雨神同行」的日子。