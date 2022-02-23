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不「蚵」能的任務！廢蚵繩回收利用 轉型製高價機能衣

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣沿海養蚵廢蚵繩常被養殖業丟入海裡，變成海廢垃圾，環保局與台化合作，透過資源回收商，回收尼龍蚵繩，製成時尚機能衣外銷，解決海廢，成為永續循環經濟典範。圖／環保局提供
嘉義縣沿海養蚵廢蚵繩常被養殖業丟入海裡，變成海廢垃圾，環保局與台化合作，透過資源回收商，回收尼龍蚵繩，製成時尚機能衣外銷，解決海廢，成為永續循環經濟典範。圖／環保局提供

嘉義縣沿海東石鄉養蚵產量佔國內7成，帶動養蚵產業，採收後大量蚵條剖取蚵肉後，產生數量龐大蚵殼、蚵繩處理回收問題，廢蚵繩常被養殖業丟入海裡，變成海廢垃圾，環保局前年與台化合作，透過資源回收商，回收尼龍蚵繩，製成時尚機能衣外銷，解決海廢，共創養殖業、台化、政府三贏，成為永續循環經濟典範。

「這是嘉義縣的繩奇活現！」環保局長張根穆說，養蚵1年產生1300噸廢棄蚵蠅，過去是海廢，現在是搶手的回收海廢原料，蚵繩硬得像鐵絲一樣，危害難以想像，其實這些蚵繩，卻是品質很好的尼龍材質，可以還原為原料，變身為時尚的機能衣。

張根穆表示，廢蚵繩回收製衣是無心插柳，無意間藉由水下探勘攝影，看到海底漂浮一根根的不明物，才知道這東西，經過2年來政府、民間及企業三方合作，解決海廢問題，又能增加漁民業外收入。

前年海委會補助縣府，以每公斤15元價格回收蚵繩，提高蚵農回收意願，環保局設置海廢暫置區，希望蚵農不要將蚵繩往海裡丟，透過資源回收商回收，交給新港中洋工業區台化製成機能衣。蚵農說，以前沒暫置區丟垃圾車，現在大家搶著回收換錢。

回收處理商說，蚵繩需要用用重型機具處理，速度才會快，雇工挑選裁切完整理乾淨，再送廠商運輸，質地堅韌蚵繩使用尼龍，透過科技，這些蚵繩能再還原為原料，經台化處理尼龍紡絲織布，蚵繩搖身一變，成為時尚的機能衣。

張根穆說，廢蚵繩回收再利用成功，靠中央與地方合作，海委會海洋保育署副署長宋欣真，前年拜會縣長翁章梁，洽談委託辦理海洋廢棄物回收再利用示範計畫，促成啟動廢蚵繩及廢漁網回收再利用。

嘉義縣沿海養蚵廢蚵繩常被養殖業丟入海裡，變成海廢垃圾，環保局與台化合作，透過資源回收商，回收尼龍蚵繩，製成時尚機能衣外銷，解決海廢，成為永續循環經濟典範。圖／環保局提供
嘉義縣沿海養蚵廢蚵繩常被養殖業丟入海裡，變成海廢垃圾，環保局與台化合作，透過資源回收商，回收尼龍蚵繩，製成時尚機能衣外銷，解決海廢，成為永續循環經濟典範。圖／環保局提供
嘉義縣沿海養蚵廢蚵繩常被養殖業丟入海裡，變成海廢垃圾，環保局與台化合作，透過資源回收商，回收尼龍蚵繩，製成時尚機能衣外銷，解決海廢，成為永續循環經濟典範。圖／環保局提供
嘉義縣沿海養蚵廢蚵繩常被養殖業丟入海裡，變成海廢垃圾，環保局與台化合作，透過資源回收商，回收尼龍蚵繩，製成時尚機能衣外銷，解決海廢，成為永續循環經濟典範。圖／環保局提供

嘉義 資源回收
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