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影／爭取跨國同婚全面合法 民團應援台日夫夫

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
台日夫夫有吉英三郎、阿樹相遇、交往6年多，婚禮舉辦至今已經過了1004天，卻依舊無法登記結婚。記者葉冠妤/攝影
台日夫夫有吉英三郎、阿樹相遇、交往6年多，婚禮舉辦至今已經過了1004天，卻依舊無法登記結婚。記者葉冠妤/攝影

台日夫夫有吉英三郎、阿樹相遇6年多，舉行婚禮至今已經過了1004天，兩人卻仍無法登記結婚，取得法律上的伴侶身份。台灣伴侶權益推動聯盟今召開台日連線記者會，應援台灣首對進入司法訴訟的台日跨國同性伴侶，台日民團也期待，作為亞洲第一開放同婚的台灣，能讓跨國同婚在台灣可以全面合法。

伴盟指出，2021年5月7日在台灣、澳門同性伴侶信奇與阿古贏得全面勝訴的隔日，阿樹與有吉英三郎就立刻從屏東趕上台北大安戶政事務所登記結婚，最後卻遭戶所拒絕登記。在此之前，即便跨國同婚已經有祁家威案及阿古信奇案獲得勝訴判決，內政部卻仍堅持這些案例僅是個案，伴盟律師團在與當事人討論過後，決定提起行政訴訟，並將於4月12日第一次開庭，期待透過司法力量促成首對台日同性婚姻的實現。

有吉今天在記者會上說，兩人相遇、交往已經超過6年，彼此家人也互相認可，原本以為同婚通過後就可以結婚，於是在2019年5月底舉行婚禮，雙方家人也彼此認可，有吉感慨地說，他的母親曾鼓勵他們，愛人是一件美好的事，無論是愛男人還是愛女人都沒有差別，希望兩人這次的挺身而出，可以把力量與活力帶給其他人，讓還在等待的4百多對跨國伴侶們都能夠順利結婚。

國際特赦組織日本分會秘書長Hideaki Nakagawa特別讚許台灣在LGBTI人權的進展，也感性地表示台灣成功推動同性婚姻合法，為亞洲各國的同志與運動者帶來希望，希望台灣政府能夠更近一步實現婚姻平權，不再有國籍區分。長期推動同志權益的明治大學法學教授鈴木賢也說，目前已有3起跨國同婚訴訟獲得勝訴，希望台灣的法院能儘速通過台日跨國同婚，讓台日同性伴侶能安心的在台灣生活。

伴盟律師團召集人許秀雯表示，「涉外民事法律適用法」修正草案至今仍未送入立法院，政府在行政跟立法程序上都已經延遲，伴盟建議政府在修法完成之前，可先透過函釋的方式，在行政措施上放寬跨國同性伴侶的依親居留相關規定，讓跨國同性伴侶能享有團圓的權利。

台灣伴侶權益推動聯盟、國際特赦組織台灣分會、台灣同志諮詢熱線、台灣同志家庭權益促進會、彩虹平權大平台、台灣人權促進會、台灣性別平等教育協會等台灣的性別人權團體，以及日本Marriage for all、國際特赦組織日本分會今共同舉辦台日連線記者會，為台灣首對進入司法訴訟的台日跨國同性伴侶阿樹及有吉英三郎聲援與打氣。記者葉冠妤/攝影
台灣伴侶權益推動聯盟、國際特赦組織台灣分會、台灣同志諮詢熱線、台灣同志家庭權益促進會、彩虹平權大平台、台灣人權促進會、台灣性別平等教育協會等台灣的性別人權團體，以及日本Marriage for all、國際特赦組織日本分會今共同舉辦台日連線記者會，為台灣首對進入司法訴訟的台日跨國同性伴侶阿樹及有吉英三郎聲援與打氣。記者葉冠妤/攝影

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