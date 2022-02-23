影／爭取跨國同婚全面合法 民團應援台日夫夫

台日夫夫有吉英三郎、阿樹相遇6年多，舉行婚禮至今已經過了1004天，兩人卻仍無法登記結婚，取得法律上的伴侶身份。台灣伴侶權益推動聯盟今召開台日連線記者會，應援台灣首對進入司法訴訟的台日跨國同性伴侶，台日民團也期待，作為亞洲第一開放同婚的台灣，能讓跨國同婚在台灣可以全面合法。

伴盟指出，2021年5月7日在台灣、澳門同性伴侶信奇與阿古贏得全面勝訴的隔日，阿樹與有吉英三郎就立刻從屏東趕上台北大安戶政事務所登記結婚，最後卻遭戶所拒絕登記。在此之前，即便跨國同婚已經有祁家威案及阿古信奇案獲得勝訴判決，內政部卻仍堅持這些案例僅是個案，伴盟律師團在與當事人討論過後，決定提起行政訴訟，並將於4月12日第一次開庭，期待透過司法力量促成首對台日同性婚姻的實現。

有吉今天在記者會上說，兩人相遇、交往已經超過6年，彼此家人也互相認可，原本以為同婚通過後就可以結婚，於是在2019年5月底舉行婚禮，雙方家人也彼此認可，有吉感慨地說，他的母親曾鼓勵他們，愛人是一件美好的事，無論是愛男人還是愛女人都沒有差別，希望兩人這次的挺身而出，可以把力量與活力帶給其他人，讓還在等待的4百多對跨國伴侶們都能夠順利結婚。

國際特赦組織日本分會秘書長Hideaki Nakagawa特別讚許台灣在LGBTI人權的進展，也感性地表示台灣成功推動同性婚姻合法，為亞洲各國的同志與運動者帶來希望，希望台灣政府能夠更近一步實現婚姻平權，不再有國籍區分。長期推動同志權益的明治大學法學教授鈴木賢也說，目前已有3起跨國同婚訴訟獲得勝訴，希望台灣的法院能儘速通過台日跨國同婚，讓台日同性伴侶能安心的在台灣生活。