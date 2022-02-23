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俄烏情勢緊張 陳吉仲保證未來半年飼料量足價穩

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲今天參加「第二屆永續善農獎IPM Award頒獎典禮 」。記者彭宣雅／攝影
農委會主委陳吉仲今天參加「第二屆永續善農獎IPM Award頒獎典禮 」。記者彭宣雅／攝影

俄羅斯烏克蘭情勢緊張，恐影響到黃(黃豆)、小(小麥)、玉(玉米)等大宗物資供應，農委會表示，已經盤點國內的庫存及訂單，未來半年供應無虞，同時鼓勵國內種植飼料玉米應急。

農委會主委陳吉仲今天參加「第二屆永續善農獎IPM Award頒獎典禮 」時表示，針對俄羅斯跟烏克蘭的緊張情勢，所可能引起的黃豆、玉米、小麥供應波動，過年前，總統跟院長都有多次召開會議，要求農委會確保今年2月到8月作為飼料使用的黃豆、玉米量，不管是國內庫存量，或者是正在運輸到台灣的船運，以及7月8月大宗穀物業者已經下訂單部份已在進行。

他表示，未來台灣6個月飼料用黃豆、玉米都沒有問題，黃豆玉米價格已到高峰，即使這次俄羅斯與烏克蘭衝突可能影響國際黃豆玉米價格，因為業者已提前下訂單，所以農委會也會同步跟國內業者說明，飼料也會維持穩定的水準。

陳吉仲說，會同步在國內增加國產玉米生產量，目前硬質玉米有1萬多公頃，目標希望今年可以朝3萬公頃邁進，就會有18萬公噸以上的生產量，也包括乳牛所需要的牧草，因為船期、船運關係進口受阻，所以也會提高生產價格，確保國內玉米無虞。

他表示，農委會也會增加可能的倉儲量，現在已經跟台糖合作要興建至少超過6萬公噸的庫存倉儲，可以調整庫存量。

農委會 俄羅斯 烏克蘭
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