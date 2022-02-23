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雷射做牙周病治療較不痛？ 醫：僅用來輔助傳統治療

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
雷射治療牙周病。圖／新竹台大分院新竹醫院提供
雷射治療牙周病。圖／新竹台大分院新竹醫院提供

68歲杜姓女子到新竹台大分院新竹醫院牙周病科求診，經診斷全口有嚴重牙周病，需接受牙周病第一階段和第二階段治療。杜詢問醫師「是否用雷射做牙周病治療，就不會痛了？就不用做手術了？」對此，牙科部牙周病科醫師林意萍指出，雷射需要「正確」的使用，並且是用來「輔助」傳統牙周病治療。

林意萍表示，雷射的種類非常多，依種類差異，對牙周組織會產生不同的反應，可切開組織、止血、降低細菌量及生物刺激等作用，上述這些功能，雷射被認為很適合用在發炎或感染的情況下，比如牙周病或植體周圍炎。但許多文獻顯示，雷射牙周病治療並不一定能夠有效的降低病人治療後的不適感，這牽涉到使用的雷射種類和方式的不同。

林意萍說明，影響治療後的癒合情形和病患的感受度，最大關鍵因素是取決於熱能堆積的程度。以新竹台大分院牙科部臨床治療為例，「二極體雷射」為軟組織雷射，最大的優點是移除軟組織時，同時具有良好的止血功能，因此使治療區域的視野非常清楚，能幫助醫師更精準完成治療的目標（例如：更高比例可以清除掉殘存在牙齦下的牙結石等）。

二極體雷射需要維持它的熱能堆積，才能達到好的止血效果，然而熱能造成的反應其實會延緩牙周組織的癒合。而另一台「鉺雅鉻雷射」則是所有牙科的雷射中，能量有最高比例可被組織中的水分吸收，因此不論有無使用生理食鹽水降溫，都可減少很多熱能堆積的效應，對軟、硬組織的癒合效果最佳，但在軟組織治療時，立即有效止血的效果就變得比較差。在組織切片上，才可看到雷射產生的結痂層，用來維持血塊的穩定性幫助組織新生。

林意萍說，多篇系統性的文獻回顧與美國牙周病醫學會在2018年提出的共識 （Best Evidence Consensus），都指出，雷射需要「正確」的使用，並且是用來「輔助」傳統牙周病治療，治療後要「長期」做到「定期回診追蹤」，才是影響成功率的關鍵因素，這正是牙周病患最大的挑戰，也可解釋為何在長期追蹤的研究中，使用雷射在治療上的差異性很難突顯出來。

另外，尋求專業醫師正確地使用雷射非常重要，例如，使用軟組織雷射，需再搭配上標準的操作流程，提供血塊與傷口的穩定性，才有可能在非手術與不補骨材的情況下，達到骨頭再生的效果。反之，若不正確的使用，熱能堆積反而會傷害牙齒與周邊的牙周組織，造成治療後有更多的不適感。

醫師林意萍為病患進行雷射治療。圖／新竹台大分院新竹醫院提供
醫師林意萍為病患進行雷射治療。圖／新竹台大分院新竹醫院提供

牙周病 醫師 新竹
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