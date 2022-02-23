鶯歌車站整建 1.3億增設12座手扶梯

隨著人口外移縮小城鄉差距，新北市外圍的鶯歌區近年人口逐漸移入，當地的鶯歌火車站美日平均約1.8萬人次進出，但車站過往因電梯整修造成民眾不便。鐵道局今上午在當地舉辦「台鐵車站美學與功能提升計畫」動工典禮，未來車站將增設12座手扶梯及提升鶯歌車站美學，預計明年5月底完工。

鶯歌火車站於2003年改建為跨站式站房落成啟用，車站連通文化路與建國路兩側，方便民眾搭乘，目前每日進出旅客平均約有1萬8千餘人，搭乘人次逐年攀升。台鐵局考量車站通用設計及服務設施，配合現今高齡化社會來逐步加強，經立法委員蘇巧慧向交通部爭取工程經費，今上午舉辦「台鐵車站美學與功能提升計畫-鶯歌車站增設電扶梯工程」動工典禮。

因應配合台鐵新購通勤電聯車EMU900型陸續加入車隊，下個月起鶯歌車站將有EMU900型編組停靠班次，並計劃於今年調整時增停對號列車，提供民眾更便利、舒適的乘車服務。

未來除了在車站外、月台增設12座電扶梯方便民眾搭乘，美學設計包括大廳挑空區紅磚色樑帶下設置下壓拱門模擬陶窯的入口意象，並以「象徵高溫的磚紅色」定調為空間的主色調，強化大廳空間感。並重新整合列車時刻、鶯歌資訊，設置列車時刻電子看板。

改善工程將鶯歌車站融入在地特色陶瓷特色、便利年長者及愛心旅客乘車，增加整體運輸效益，改善出入動線，及結合周邊景觀改善創造在地觀光價值，帶動地方建設及繁榮，迎接新行旅生活。

今交通部長王國材也參加動工典禮，王國材表示，一開始提及興建電扶梯有困難，因此先做四座電梯，但電梯畢竟容量有限，後經立委蘇巧慧邀集會勘共商策略，提出在車站外新建電扶梯的構想，在建國路前站及文化路後站，還有月台共12做電扶梯，免除老人家或攜帶嬰兒車進出車站的不便。