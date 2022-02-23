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綠委：強制計程車投保乘客險 籲朝野支持

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
立委張廖萬堅（中）、吳思瑤（右）與台北市全國計程車駕駛產業工會、台北計程車駕駛產業工會上午呼籲朝野共同支持該修正案列人本會期優先法案完成三讀，全面強制計程車投保乘客險，讓乘客和司機都雙贏。記者曾學仁／攝影
立委張廖萬堅（中）、吳思瑤（右）與台北市全國計程車駕駛產業工會、台北計程車駕駛產業工會上午呼籲朝野共同支持該修正案列人本會期優先法案完成三讀，全面強制計程車投保乘客險，讓乘客和司機都雙贏。記者曾學仁／攝影

計程車乘客險」目前只有車隊的司機被要求投保，造成全台約9萬1千多輛計程車，一半有乘客險保障，另一半卻沒有。民進黨立委張廖萬堅提出「公路法」第65條修正案，全面強制計程車投保乘客險，今與黨內立委吳思瑤呼籲朝野共同支持修正案列入本會期優先法案，完成三讀，讓乘客、司機雙贏。

目前沒加車隊的司機即使想投保，卻因乘客險並非法定強制險，需繳出較高保費而難以負擔。張廖萬堅表示，交通部要求車隊的司機應保每人150萬元以上乘客險，每月保費約100多元。但由於計程車乘客險並非強制險，且車隊計程車全國佔49.6%（民國108年統計）。

張廖萬堅說，民眾有一半的機率搭到無投保的計程車，對消費者而言非常沒有保障，他提出修正案到現在已超過5年，都在二讀前就卡住，造成乘客和司機雙輸的局面。

吳思瑤指出，公路法第65條修正案是雙重保險、創造雙贏，計程車司機因為負擔相同，提高全面投保的誘因，不幸發生事故也不會發生司機無力負擔鉅額賠償金額，使得乘客求償無門，修法只差臨門一腳。

台北市全國計程車駕駛產業工會理事長江信翰表示，多數沒加車隊的計程車司機，為了提升務品質，其實很有意願為乘客投保乘客險，但卻因不願意加入車隊，而被保險公司拒絕。

江信翰說，變通作法就是透過投保汽車產險附加旅客責任險的方式為乘客投保，但光是每人100萬的乘客險，每月保費就要1200元以上，和車隊相比，不僅保額少且費用明顯較高，因此與台北計程車駕駛產業工聲援張廖萬堅的修正案，希望這會期能順利完成立法。

計程車 保費 吳思瑤
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