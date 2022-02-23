綠委：強制計程車投保乘客險 籲朝野支持

「計程車乘客險」目前只有車隊的司機被要求投保，造成全台約9萬1千多輛計程車，一半有乘客險保障，另一半卻沒有。民進黨立委張廖萬堅提出「公路法」第65條修正案，全面強制計程車投保乘客險，今與黨內立委吳思瑤呼籲朝野共同支持修正案列入本會期優先法案，完成三讀，讓乘客、司機雙贏。

目前沒加車隊的司機即使想投保，卻因乘客險並非法定強制險，需繳出較高保費而難以負擔。張廖萬堅表示，交通部要求車隊的司機應保每人150萬元以上乘客險，每月保費約100多元。但由於計程車乘客險並非強制險，且車隊計程車全國佔49.6%（民國108年統計）。

張廖萬堅說，民眾有一半的機率搭到無投保的計程車，對消費者而言非常沒有保障，他提出修正案到現在已超過5年，都在二讀前就卡住，造成乘客和司機雙輸的局面。

吳思瑤指出，公路法第65條修正案是雙重保險、創造雙贏，計程車司機因為負擔相同，提高全面投保的誘因，不幸發生事故也不會發生司機無力負擔鉅額賠償金額，使得乘客求償無門，修法只差臨門一腳。

台北市全國計程車駕駛產業工會理事長江信翰表示，多數沒加車隊的計程車司機，為了提升務品質，其實很有意願為乘客投保乘客險，但卻因不願意加入車隊，而被保險公司拒絕。

江信翰說，變通作法就是透過投保汽車產險附加旅客責任險的方式為乘客投保，但光是每人100萬的乘客險，每月保費就要1200元以上，和車隊相比，不僅保額少且費用明顯較高，因此與台北計程車駕駛產業工聲援張廖萬堅的修正案，希望這會期能順利完成立法。