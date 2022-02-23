繃緊神經杜絕確診！ 高鐵首度公開「防護裝備訓練課程」

二二八連假即將到來，台灣高鐵公司於疏運期間增開123班次列車，總計五天提供850班次旅運服務，期間維持自由座服務。高鐵今首度公開組員「防護裝備訓練課程」，課程上教導組員如何正確穿戴防護衣，並演練列車接獲旅客確診情況，第一線人員如何應變處理。

高鐵說，為落實防疫、替旅客打造安全乘車環境，各車站每小時清潔消毒一次，營業收班後再加強站內全面消毒；各列車於抵達端點站後即進行折返清潔，並於每日收班後，再次進行消毒。

此外，為加強第一線乘務員防疫訓練，自去年開始，即針對列車組員進行「個人防護裝備訓練課程」，演練如果在列車上接獲通報有旅客疑似確診狀況，如何正確穿戴防護裝備，避免感染風險。並於今天首度對外公開。

高鐵說，課程包含防護衣穿脫要點，像是穿上時，開口在背後，應繫妥頸部及腰部綁帶並將手腕位置綁緊；脫下時手持頸肩部相對乾淨處脫下，內側面朝外，將汙染的外側面捲包在內面。手部盡量伸直，不要靠近身體。最後將脫下的防護衣捲疊丟入雙層垃圾袋，然後立即加強手部清潔。

高鐵說，課程也會教組員穿著防護衣值勤注意事項，包含接觸前穿戴好個人防護裝備；兩人互相檢查防護裝備是否穿妥；避免不必要的接觸；不要用戴手套的手碰觸臉部或調整身上穿戴的其他防護裝備；手套破損就脫除，更換新的手套前須執行手部衛生；作業時保持雙手向下勿高於手肘等。

此外，每台高鐵列車備有三組防疫包，可供乘務員用、車安保全及護車鐵警備用，內容包括N95口罩、護目鏡、防護衣、使用登記表等。乘務員於執行發車前檢查時，需確認防護裝備數量。

高鐵今也表示，二二八連假疏運期間，適逢「台灣燈會」在高雄舉辦，歡迎旅客多加利用迅速且便捷的高鐵列車前往高雄賞燈，高已在左營站設置拱門裝置藝術，讓旅客一到車站，就能感受燈會的歡樂氣氛。