台鐵公司化「工會版本」3月出爐 比照中華郵政模式

交通部預計2024年1月完成台鐵公司化，目標這會期將公司化條例送進立法院審議。近日交通部長王國材陸續到各地與台鐵員工座談，可惜並未與台鐵企業工會達成共識。工會說，將於3月提出「工會版本」，比照中華郵政模式，要求政府獨資、負債清零，爭取朝野立委支持。

對此，交通部長王國材說，仍以行政院版本送立法院。持續溝通中。

台鐵企業工會昨天召開理事會討論公司化相關議題。台鐵企業工會理事長陳世杰受訪時說，工會無法接受交通部恣意提出的公司化條例版本，對於員工不利的條例都要逐一審視以及進行修訂，決定在3月上旬提出工會自己的版本，並拜會立法院朝野立委，尋求支持。

陳世杰說，在交通部已經公司化的單位中，希望比照中華郵政模式，畢竟中華郵政在全省都有郵局，跟台鐵車站很類似，並由政府獨資，套在台鐵就是資產全留，不用作嫁移轉。

陳世杰說，工會提的版本中，負債清零也是必須的，債務不應該脫離2003年承諾，政府要概括承受。當台鐵公司沒有債務又可以進行土地資產開發，才能有業外收入，員工才看的到希望。

陳世杰說，目前台鐵4000多億的負債中，包含1400多億的短期負債，政府上周僅提出其中300多億分五年分攤償還，剩下1000多億要成立清償債務基金，「等於還是台鐵自己還錢？」他認為交通部說「公司化前朝債務清零方向努力」說法實在籠統。

至於福利部分，陳世杰說，後續再去訂定。現在台鐵主管津貼跟中華郵政差很多，希望比照。

對於是否還要去交通部抗議，陳世杰說會優先提出工會版本，來跟行政院提出的版本比照，屆時也不排除到立法院陳情，預計會有逾3000員工參與。