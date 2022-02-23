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快看你手邊蚊蟲藥！「允消寧膚蚊蟲止癢液」不純物超標 食藥署回收
快看手邊是不是有這款蚊蟲藥！衛福部食藥署今天公布「允消寧膚蚊蟲止癢液」因在期限內發現不純物超標，恐影響藥效而啟動回收。食藥署藥品組科長洪國登表示，回收批號共兩批、約6000多瓶，民眾如發現手邊有批號內產品，可向原購買藥局或直接向廠商退換貨。
永信藥品工業股份有限公司生產的「允消寧膚蚊蟲止癢液」主成分為Diphenhydramine HCL、Lidocaine、DL-camphor和L-menthol，主要用於暫時緩解皮膚刺激引起的搔癢、蚊蟲咬傷等。
洪國登表示，這款藥品的效期為兩年，但廠商在第三個月進行安定性試驗時發現不純物超過標準0.2%。由於這些不純物為藥品成分隨時間降解產生的衍生物，可能影響藥效，因此啟動回收兩批（回收批號：CHL N001、CHL N002）。另外，食藥署也要求廠商釐清產品不純物超標原因，於3月15日前完成回收並繳交改善報告。
由於這款藥品為指示用藥，並無年度用量統計。洪國登表示，這兩批回收的量約6000瓶，因指示用藥民眾可自行在藥局或藥妝店購買，因此若是發現手邊有此產品，可至原購買藥局或直接向製造廠商聯繫。另請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。
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