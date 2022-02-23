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動保意識增 健康食品動物實驗再刪一項

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
食藥署公告刪除「輔助調節血壓」項目健康食品的動物實驗。圖／本報資料照
食藥署公告刪除「輔助調節血壓」項目健康食品的動物實驗。圖／本報資料照

目前我國健康食品可宣稱保健功效項目共有13項，但要拿到認證通常需透過動物實驗證明，而屢遭動保團體批評殘忍且無法證實對人體確有功效。衛福部食藥署去年四月針對「抗疲勞」功效修法刪除動物實驗後，今天又再公告刪除「輔助調節血壓」項目的動物實驗，自即日起生效；但給予廠商兩年緩衝期。

食藥署食品組簡任技正陳瑜絢表示，原本檢測「輔助調節血壓」方式為2006年訂定，以人體試驗為主、動物實驗為輔。本次修正重點為刪除動物實驗。

另針對人體試驗也有更嚴謹規範，修訂受試對象條件、受試人數及安全性監測項目和統計方法，包括實驗組與對照組的人數由20改為30人以上，且前後血壓值須具統計顯著差異，才能宣稱功效。

陳瑜絢表示，新制雖然今天上路，但因考量已有業者正用舊的方法進行試驗，因此給予兩年緩衝期；這兩年內業者若使用舊方法的結果申請健康食品認證，食藥署仍會認證。

目前健康食品標章開放13項產品可宣稱功效，包括「骨質保健」、「調節血脂」、「不易形成體脂肪」、「護肝」、「免疫調節」、「延緩衰老」、「胃腸功能改善」、「調節血糖」、「抗疲勞」、「輔助調節血壓」、「輔助調整過敏體質」、「牙齒保健」、「促進鐵吸收」。

陳瑜絢也表示，其他項目的健康食品雖都還保留動物實驗方法，但目前正持續就方法進行修正，刪除不必要的動物試驗是大方向。

食藥署 牙齒
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