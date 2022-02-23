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鳴日號五星餐車今開賣 雄獅：15分鐘就售罄要排候補

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵鳴日號「鳴日廚房」餐車服務，將於3月30日展開試營運。圖／雄獅提供
台鐵鳴日號「鳴日廚房」餐車服務，將於3月30日展開試營運。圖／雄獅提供

台鐵美學觀光列車鳴日號服務再升級。為提升鐵道旅遊的頂級創新體驗，雄獅旅遊以「移動的五星餐廳」為概念，歷經一年籌畫、比照國際觀光列車規格打造，正式推出「鳴日廚房」餐車服務，將於3月30日展開試營運。首波與晶華國際酒店集團攜手合作，嚴選列車沿途在地特色食材製作餐點，並巧妙結合窗景與行經路線規畫菜單與餐序，並於今天上午正式開賣。

雄獅說，最新美學觀光列車「鳴日廚房」今上午10時正式開賣，首波八梯次、432席座位，開賣15分鐘內全數銷售一空，候補人數達近200人。

按照雄獅規畫，鳴日廚房餐車服務首波與晶華國際酒店集團合作，推出「鳴日廚房 菁華饗宴」，提供精緻的佳餚美酒，運用列車路線沿途的在地食材，如蘭陽金柑、刺蔥、櫻桃鴨等都將入菜，並佐以深具巧思的上菜時序，旅客可以邊欣賞龜山島蔚藍海景，邊品嚐蘇澳漁港新鮮漁獲；抵達花蓮時還能吃到紫心地瓜泥製作的拉麵瀑布創意甜點。

車廂設計部份，鳴日廚房分別增設1節備餐車廂和2節用餐車廂，用餐車廂分別可容納28人和26人，內部由柏成設計操刀，融合東西方設計風格，展現靜謐優雅的低調奢華美學，不論是台灣元素的竹編餐椅，或是呼應鐵道主題、可隨意揉捏塑形的鐵製藝術燈等，都極具特色。光線明暗的規畫也別出心裁，沉穩的環境氛圍完美襯托料理，盤中食物色澤顯得更加明亮。

雄獅說，鳴日號未來將採觀光列車與鳴日廚房餐車兩種不同編組規畫遊程，其中鳴日廚房試營運階段選擇晶華酒店為合作夥伴，主打1日和2日花東行程。1日遊程規畫前往花蓮，去程在列車上享用美味午餐，並在特殊路段緩行，欣賞龜山島、清水斷崖絕景；回程則是享用以鴨賞、三星蔥、包心粉圓等宜蘭特產製成的甜點套餐。2日遊將尋訪台東，除了在列車上享用午餐外，回程特別提供日式料理，並於龜山島緩行路段安排輕鬆微醺時光增添出遊回憶。

觀光列車 車廂 龜山島
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