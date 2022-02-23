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支持藝術創作 視覺藝術列「美術工藝家」調整所得申報

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部今日發布新聞稿表示，經會商財政部討論，「110年度執行業務者費用標準」將現有「工藝師」業別名稱調整為「美術工藝家」。中新社
文化部今日發布新聞稿表示，經會商財政部討論，「110年度執行業務者費用標準」將現有「工藝師」業別名稱調整為「美術工藝家」。中新社

為支持藝術創作，文化部今日發布新聞稿表示，經會商財政部討論，「110年度執行業務者費用標準」將現有「工藝師」業別名稱調整為「美術工藝家」。過往多以30%計算其必要費用的視覺藝術工作者，申報110年度綜合所得稅時，可採「美術工藝家」業別按工資收入20%，工料收入62%計算，更符合藝術創作實務狀況及申報需求。

文化部表示，現今視覺藝術表現形式多元，作品類型廣泛，更經常有應用各式創作技法、複合媒材等多元創作型態，為能充分涵蓋各不同類型視覺藝術創作者，經向財政部反映意見，將「工藝師」業別調整為「美術工藝家」，可適用於美術工藝創作的藝術工作者。

此外，針對文化藝術獎助及促進條例110年修正公布後，實務界提出如屬藝術家本身出售作品，其報酬得否採分離課稅的相關疑問。對此，文化部亦洽財政部釐清後說明，如藝術家交易僅為單純作品出售的財產交易所得，未包含提供勞務、授權他人使用等其他工作事項，是可以適用分離課稅的，申請程序同樣由文化藝術事業依個案情形，於辦理展覽或拍賣時依規定提出。

文化部
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