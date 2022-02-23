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允消寧膚止癢液不純物超標 6千多瓶3月15日前回收
衛福部食藥署今天公布，指示用藥「允消寧膚蚊蟲止癢液」有2批、6000多瓶，僅出廠3個月就發生不純物超標，雖無明顯立即危害，但仍須於3月15日前回收，並繳交調查報告。
衛生福利部食品藥物管理署今天公布藥品回收訊息，永信藥品工業股份有限公司生產的「允消寧膚蚊蟲止癢液」，批號CHL N001與CHL N002的產品，在進行持續性安定性試驗時發現不純物檢驗結果超出規格，故啟動回收。
食藥署藥品組科長洪國登告訴中央社記者，「允消寧膚蚊蟲止癢液」屬於在藥局即可購得的指示用藥，故並無健保申報使用量資料，但上述2批問題產品總數約6000多瓶，要求於3月15日前回收。
至於發現藥品問題的緣由，洪國登說，是廠商進行廠內安定性試驗時，發現這款蚊蟲止癢液的不純物規格超標，主動通報食藥署。
洪國登表示，這種不純物並非不預期產生，而是既有的成分配方，會隨時間或保存條件改變而出現，先前在藥品上市前已經評估過，並無明顯立即危害。
洪國登指出，「允消寧膚蚊蟲止癢液」效期為2年，廠商監測卻在出廠3個月就發現不純物超標狀況，因此也要求廠商調查原因，於3月15日前繳交報告，並評估是否有其他批次也有類似狀況。
食藥署表示，請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應；若對使用藥品有任何疑慮，可洽鄰近藥局或回診諮詢醫師，選用其他適當藥品。
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