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迎228連假出遊潮 公路總局提醒搭客運仍以防疫優先

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
搭乘公車、客運應配合防疫，民眾也須配合不在車上飲食。圖／新竹區監理所提供
搭乘公車、客運應配合防疫，民眾也須配合不在車上飲食。圖／新竹區監理所提供

交通部公路總局擬定228連續假期疏運計畫，鼓勵民眾在連假期間返鄉或出遊能搭乘公共運輸，為了讓民眾放心搭乘，新竹區監理所已協調轄內客運業者，務必完成車輛與駕駛人整備，提供充足的疏運量能，並落實場站與車輛清消作業。

新竹區監理所長吳季娟表示，客運業者每小時需進行1次場站清消、車輛每班次行駛後均立即清消，駕駛人與行政人員等也落實體溫量測及實聯制，讓民眾能安心搭乘大眾運輸。

新竹區監理所也呼籲民眾，應持續配合各項防疫措施，例如進入客運場站、搭乘國道及公路客運等公共運具期間，應確實配戴口罩並落實簡訊實聯制，車上也禁止飲食，若因生理需求需喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速戴上口罩。

同時提醒，如果違反相關規定，例如在禁止飲食區域內飲食，或是飲食時未與他人保持社交距離或沒有適當阻隔設備，經工作人員勸導不聽者，就有可能依傳染病防治法第70條第1項規定，處罰最高15000元罰鍰。

新竹 口罩
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