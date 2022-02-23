台東基督教醫院募「醫療級假髮」 第一階段募得逾5公斤

台東基督教醫院自去年10月起對外募集頭髮及製作「醫療級假髮」的經費，第一階段募髮目標為10公斤，來自台灣各地寄來的頭髮已累計超過5公斤，愛的匯聚令東基備感振奮。

東基醫院表示，隨著盼望樓啟用後，選擇在地治癌的病人增加，「醫療級假髮」的需求自然增加，但一頂醫療級假髮市售動輒幾千、上萬元不等，對患者是很大負擔。

接受化學治療的癌症病人只要使用包含小紅莓類或紫杉醇類成分等化療製劑，都會有落髮狀況。儘管治療結束後會重新長出頭髮，但治療過程多少影響病友身心，產生負面情緒，影響日常生活，甚至失去治療信心。

自去年10月起，東基醫院對外募集頭髮及製作假髮經費，第一階段募髮目標為10公斤，獲各界回響。育仁高中國中部共9位師生集體捐出留了一年半的頭髮，知名YouTuber「台客劇場」製片張東風也響應。

台東大學附設實驗國民小學四年級學生高育娸在媽媽陪同下，寒假期間到東基捐出3束共210公克頭髮。此後，陸續有親自到醫院捐髮、有來自台灣各地的愛心民眾寄來頭髮。