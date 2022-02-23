台南三井試營運網友爆「遭困停車場30分鐘」 網笑：全民公測？

台南三井outlet將於2月25日正式開幕，目前已開放試營運。卻有顧客上網抱怨自己發生「不愉快的停車經驗」，因為機器出包和溝通問題，讓他在停車場待了30分鐘才成功繳費離場，希望店家改進。也讓網友笑稱「感謝您自掏腰包當白老鼠」。

該網友在《PTT》發文表示，自己是在22號前往台南三井。當他準備離開，在停車場準備繳費時，機器卻沒有他機車的紀錄，他去服務台求助，服務台說要幫他登記，請他等五分鐘，他便回到繳費機重新排隊。結果一看機車竟被登記成汽車，變成要繳兩倍的停車費。

他只好又回去服務台一次，服務台說要幫他改回機車，並要幫他改成不用繳費，請他再回去繳費機台。結果一看，他發現機台顯示他還是要繳汽車停車費，而且發票還變成已經登錄過，因此無法使用。他只好再回服務台，客服這次請他直接出去幫他開門，他才順利離場。

該網友抱怨「就這樣浪費了我30分左右的時間」，還說「不知道是客服傳達有問題，還是機器出了問題，你們的人員就是訓練不足」、「我也沒要求優惠，我只想要繳我應該繳的錢，快點出去。路人大概覺得，我就像個白癡一樣，一直在那邊輸入車牌又取消。」最後他還提到三樓要下二樓的手扶梯也不能動，要自己用走的，「才剛試營運就這些問題，希望快點改進。」

其他網友則紛紛表示同情「試營運就是要除bug呀，你幫忙找到而已」、「天啊，好浪費時間啊」、「這就是試營運啊XD，現在去就是當一隻小白鼠」、「教育訓練不足，第一次就應該讓你直接按對講機出去了」、「試營運的話應該先開放免費進場，先測試車牌辨識系統是否正常才對」。