下營上帝廟遶境近 志工齊力擦亮300多面路口反射鏡

台南市下營區上帝廟3年1科遶境活動接近，為讓參與陣頭更利通行及確保路口安全，下營區公所及廟方發起擦亮路口反射鏡，針對12個里300多面，動員20多位志工參與清潔、擦拭，希望拋磚引玉推廣大家一起來做功德。

下營上帝廟是地方信仰中心，農曆3月3日為主祀的玄天上帝誕辰，今年農曆3月3、4日（國曆4月3、4日）適逢3年1科遶境廟會，地方俗稱「下營扛大轎」，各項廟務籌備工作次第展開。

特別的是，因應下營上帝廟三年一科遶境活動將至，下營區長李宗翰及上帝廟主委姜金利，號召反射鏡擦亮行動志工出動，動員20多名志工，針對遶境陣頭將經過的12個里300多面反射鏡逐一清潔、擦拭。

一行人由上帝廟出發，沿民族一、二街、玄德街、民權一二街至友愛街等路口，有的鏡子積有灰塵影響視線照明，透過擦布、報紙及清潔劑合力打掃擦拭保養反射鏡，增加周邊鏡面反光照明度，期減少交通事故發生。

李宗翰表示，區公所除編組下鄉清查各里反射鏡狀況，未來也會鼓勵各鄰里及廟宇主動認養反射鏡清潔保養工作。