型農投入智慧農業 種神祕果靠手機就大致搞定！

產於西非熱帶地區的神秘果，要在台灣種植需營造出熱帶雨林般高濕高熱的環境，農友要控制溫濕度只能從地面蕨類植物觀察放水量，致產量難以穩定，高雄青年型農旦倫經由農業局補助計畫導入「環境監測系統」後，能從手機縮時影象充分掌握作物生長狀況，節省巡田時間，防治上還能對症下藥，樂當「智慧農夫」。

專種神祕果的型農旦倫為照顧這種產於熱帶地區的果品，煞費苦心。他說，神秘果的栽培環境需要高濕高熱，田間條件要求嚴苛，過去他為了解田間的溫溼度，要經常巡視，且只能從地面上的蕨類觀察每次的放水量是否恰到好處，完全靠經驗值，以致產量無法穩定。

後來他經由農業局補助計畫導入環境監測系統，透過手機就能取得氣象預報，架設的攝影機也能進行縮時攝影，隨時可觀看並紀錄農作物的生長過程。他說，有這項智慧型監測利器後，原本一周要到現場視巡兩次，現在一個月巡兩次即可，大幅節省作業時間，神祕果如果生長異常，更能隨時回溯影像找原因，進一步防治，田間管理變得精準。