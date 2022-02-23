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魚塭包膜抗寒新招 台灣鯛繁殖場用新技術守護越冬魚苗

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
高鉦台灣鯛繁殖場在布袋鎮考試潭的魚塭，搭建鋼架，用包膜技術保溫，如同設施農業搭建溫室，守護魚苗，不怕寒流。圖／林篤毅提供
高鉦台灣鯛繁殖場在布袋鎮考試潭的魚塭，搭建鋼架，用包膜技術保溫，如同設施農業搭建溫室，守護魚苗，不怕寒流。圖／林篤毅提供

寒流來襲，冷吱吱天氣持續多日，養殖漁業最怕魚凍死，嘉義縣傳統養殖業用帆布、抽地下水加水保溫防寒，高鉦台灣鯛繁殖場在布袋鎮考試潭的魚塭，搭建鋼架，用包膜技術保溫，如同設施農業搭建溫室，守護魚苗，室溫提升6至7度，不怕寒流，減低寒害風險。

7年前，帝王級寒流重創養殖漁業，這次入冬最強寒流來襲，漁民擔心，高鉦台灣鯛繁殖場用魚塭保膜技術防寒，與室外溫度相差6至7度，抵擋寒流，讓魚苗平平安安，繁殖場負責人林篤毅2016年開始用魚塭保膜技術，年年抗寒成功

寒流氣溫室外只有10多度，高鉦繁殖場4公頃魚苗集中魚塭，池子水溫剛剛好，不冷也不熱，兩側魚塭中間多一人高高鐵架，上頭搭滿塑膠膜，把魚塭整個包膜，讓水池保暖，實際測量溫度，室外13度室內19度，相差6度，比傳統綁棚布網子，魚塭包膜讓嬌貴鯛魚平安存活。

林篤毅說，魚塭包膜花費不便宜，比傳統的架網、帆布高出10倍以上，每公頃百萬元，每年養護費20萬元，魚苗是財產，投資魚塭包膜有代價，這項方法不是智慧養殖科技，漁業署未補助。

大陸養殖業早就普遍使用，因台灣位處亞熱帶，漁民因花費高少有人搭，魚塭包膜抗寒，不只守護魚苗，還讓魚苗提早繁殖上市，提高產量競爭力，未來朝綠能漁電共生方法抗寒。縣府漁業科長張建成說，多數養殖業規模小，業者認為寒流天數不多，不願多花錢，搭建意願不高，高鉦是繁殖場，投資大，才用魚塭包膜技術，大型養殖場在室內養殖保溫。

高鉦台灣鯛繁殖場在布袋鎮考試潭的魚塭，搭建鋼架，用包膜技術保溫，如同設施農業搭建溫室，守護魚苗，不怕寒流。圖／林篤毅提供
高鉦台灣鯛繁殖場在布袋鎮考試潭的魚塭，搭建鋼架，用包膜技術保溫，如同設施農業搭建溫室，守護魚苗，不怕寒流。圖／林篤毅提供
高鉦台灣鯛繁殖場在布袋鎮考試潭的魚塭，搭建鋼架，用包膜技術保溫，如同設施農業搭建溫室，守護魚苗，不怕寒流。圖／林篤毅提供
高鉦台灣鯛繁殖場在布袋鎮考試潭的魚塭，搭建鋼架，用包膜技術保溫，如同設施農業搭建溫室，守護魚苗，不怕寒流。圖／林篤毅提供
高鉦台灣鯛繁殖場在布袋鎮考試潭的魚塭，搭建鋼架，用包膜技術保溫，如同設施農業搭建溫室，守護魚苗，不怕寒流。圖／林篤毅提供
高鉦台灣鯛繁殖場在布袋鎮考試潭的魚塭，搭建鋼架，用包膜技術保溫，如同設施農業搭建溫室，守護魚苗，不怕寒流。圖／林篤毅提供

寒流 漁民 保暖
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