提早揪出9公分腫瘤 3月起全國特約醫療院所皆可篩BC肝

肝癌為癌症死因第二位，8成肝癌由B、C型肝炎造成，國民健康署開放45至79歲成人免費B、C型肝炎篩檢45至79歲終身一次，今年3月1日起，擴大全國近7千家成人預防保健服務特約醫療院所，所有專科醫師皆可篩檢，估計3.4萬名醫師加入行列，再提升篩檢便利性。

世界衛生組織（WHO）訂定2030年消除C肝，我國目標2025年根除。衛福部109年統計，肝癌、慢性肝病及肝硬化死亡共11737人，國健署長吳昭軍表示，肝是沈默的器官，肝病早期通常沒有明顯症狀，有症狀時大多已晚期，呼籲民眾一生至少接受1次B、C型肝炎篩檢。

B、C肝篩檢自109年9月28日起擴大服務，提供45歲至79歲民眾、原住民提早至40歲免費一次篩檢，放寬至今篩檢人數高達140萬人，相較過去十年僅篩檢85萬人，篩檢量大幅提升。

根據100年至110年11月成人預防保健受檢資料顯示，B型肝炎陽性率平均為12%，C型肝炎陽性率平均為3.4%，透過早期發現、提供適當治療，避免演變為慢性肝病及肝硬化，並減少致癌風險。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言指出，慢性B、C型肝炎患者都是肝癌高風險族群，需要早期篩檢早期治療。過去曾赴山地外展門診時，透過免費B、C肝篩檢找出一名C肝患者，現今C肝治療效果佳，治癒率高達98、99%，若要根除最重要的是「篩檢出病人」。

台中市醫師公會秘書長、翔新診所院長劉茂彬表示，由於B、C型肝炎只要透過抽血檢查即可，若民眾做成人健檢、或定期追蹤三高的患者，插健保卡發現符合資格者，也會主動詢問是否加做B、C型肝炎篩檢，減少民眾重複抽血機會。

一名67歲糖尿病女性患者，雖過去曾治療過C肝，但透過免費B、C肝篩檢，發現其C肝病毒量高達5300萬。劉茂彬表示，C肝病毒量幾十萬、幾百萬都看過，但像她5千多萬很少見，因肝臟是很大的器官，再生能力強、代償功能好，且肝臟沒神經、不會有痛感，若不是篩檢找出，可能等擴大、壓迫其他器官才會發現。

肝病檢查多以肝指數（GOT、GPT）、胎兒球蛋白為主，但也可能有所遺漏。一名70歲男性長年追蹤高血脂，雖GPT指數偏高、但胎兒蛋白無異常，原以為是膽固醇引起脂肪肝，透過免費B、C肝篩檢才發現為B肝帶原，透過超音波檢查，更發現肝臟內有9公分腫瘤。

為增加民眾篩檢便利性及普及性，吳昭軍表示，今年3月1日起，全台近7千家成人預防保健特約醫療院所，所有專科醫師都可加入服務行列，從1.9萬擴增至3.4萬名醫師投入服務，若確認感染C肝，健保全額給付C型肝炎口服新藥，治癒率達98%，替民眾省下20萬藥費。

國健署慢性疾病防治組科長胡怡君提醒，透過篩檢能夠早期發現、適當治療，能有效阻斷肝炎、肝硬化、肝癌。戴嘉言指出，若篩檢發現早期肝癌，3公分以下腫瘤未侵犯到大血管，可手術切除，加上藥物治療、定期追蹤，效果通常很不錯。