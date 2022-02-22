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他們在島嶼寫作3面世 朱天文、楊澤身兼導演與傳主

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
作家紀錄片「他們在島嶼寫作」第三系列聯合發表會下午舉行，傳主、導演，包括朱天文（中）、朱天心（右）、侯孝賢（左）等人出席。記者曾吉松／攝影
作家紀錄片「他們在島嶼寫作」第三系列聯合發表會下午舉行，傳主、導演，包括朱天文（中）、朱天心（右）、侯孝賢（左）等人出席。記者曾吉松／攝影

「所有值得珍惜紀念保存的東西，都起源於文學。」目宿媒體「他們在島嶼寫作」 第三系列今天下午舉行發表會，「願未央」等五部紀錄片匯聚朱西甯、劉慕沙、七等生、吳晟、朱天文、朱天心、楊澤等作家豐沛的創作能量，3月中旬起陸續上映。出品人童子賢表示，純粹的文學和純粹的物理、數學一樣，是建構社會重要的一環，必須用心保存，「台灣如果只剩下半導體，該會是多麼無趣的社會。」

打頭陣的七等生紀錄片「削瘦的靈魂」去年已上映，不僅引發社會重新閱讀七等生的熱潮，也讓導演朱賢哲和七等生之子劉懷拙重新反省自己。朱賢哲表示，很少接觸像這樣七等生這樣「堅持跟世界拉出距離的人」，拍完片後，他把臉書等社群媒體都關掉、安靜下來面對自己。而七等生曾說「個人主義會帶來世界和平，國家主義會帶來戰爭」，這句話也在近日的俄烏之戰得到驗證。

40歲之前少跟父親七等生接觸的劉懷拙，因為這部片子重新理解父親，「他的個人主義不是自私的個人化，而是帶著一種對生命和人類的思考。」如今他再讀父親作品，發現「跟我身體內的血液契合」。

作家朱天文首次當導演，執導的作品便是父母紀錄片「願未央」。她表示，朱西甯和劉慕沙已謝世，她只有找出父親1949年來台的日記與和母親的通信，三姊妹用了好幾個晚上輪流念出，「女兒的聲音之中，父母在此復活」，成為電影的敘述主軸。而誦讀信件時「我們感受到那個時代的人、還有當時清晨風搖露珠的晃動」。朱天心則說，片中還留下許多作家珍貴的身影，如阿城、劉大任與莫言、章詒和等。

和朱天文搭檔多年的導演侯孝賢，協助她完成紀錄片。他笑稱合作過程「我負責吃飯、有狀況就弄好。」更不經意透露兩人深厚的合作默契：「她講了我才會有靈感，一如她的劇本寫好我才能拍電影。」他在朱家姊妹紀錄片「我記得」中透露：「朱天文對生活、對生命的一種理解，會寫出感覺最打動她自己的，這個相對的也會打動我。」

吳晟紀錄片「他還年輕」由導演林靖傑執導。吳晟表示，這部片整整拍了三年、真正工作時間超過一百天，「每天鏡頭對著我超過五小時」，形容這是「完全、真實的採集」。林靖傑則說，他想學習吳晟扎根土地的文學精神，想嘗試紀錄片是否可以扎根土地。為此他每隔兩周到溪州待三天，用「放空、不預設要拍什麼」的方式拍吳晟，「看是否能自然而然長出紀錄片的樣子。」

詩人楊澤身兼傳主與編導演的紀錄片「新寶島曼波」尚未完成，已在文壇引起懸念。有人說該片是劇情片、有人說是公路電影。楊澤則形容「是音樂片也是歌舞片」，他向費里尼、文德斯等電影大師曾用過的手法致敬，以「偽紀錄片」的形式來創作，融合真實和虛構。片中有30個演員，包括各種動物，融合島嶼上的各種歌謠，未來還要出原聲帶。作家駱以軍是片中另一個男主角，他感謝楊澤利用拍片把他「從自我毀滅的陷阱」中救出，也驚訝於楊澤能將他的 60 年代與駱以軍的 90 年交互融合。作家韓良憶形容這部片是「楊澤心靈的旅程，透過他的視角來看島嶼」，但她認為全世界的人都該來看這部片，唯獨「駱以軍的太太和兒子別來看」。

吳晟紀錄片「他還年輕」由導演林靖傑執導。圖／目宿媒體提供
吳晟紀錄片「他還年輕」由導演林靖傑執導。圖／目宿媒體提供
朱天心、朱天文、朱天衣三姊妹透過閱讀父母書信和日記完成紀錄片「願未央」。圖／目宿媒體提供
朱天心、朱天文、朱天衣三姊妹透過閱讀父母書信和日記完成紀錄片「願未央」。圖／目宿媒體提供
七等生紀錄片《削瘦的靈魂》讓兒子劉懷拙重新理解父親。圖／目宿媒體提供
七等生紀錄片《削瘦的靈魂》讓兒子劉懷拙重新理解父親。圖／目宿媒體提供
作家紀錄片「他們在島嶼寫作」第三系列聯合發表會下午舉行，出品人童子賢（左五）與傳主、導演，包括朱天文（右四）、朱天心（右三）、侯孝賢（左四）、吳晟（右五）、 林靖傑、朱賢哲、林俊頴、楊澤（右二）等人出席，將持續以電影影像紀錄文學家寫作身影。記者曾吉松／攝影
作家紀錄片「他們在島嶼寫作」第三系列聯合發表會下午舉行，出品人童子賢（左五）與傳主、導演，包括朱天文（右四）、朱天心（右三）、侯孝賢（左四）、吳晟（右五）、 林靖傑、朱賢哲、林俊頴、楊澤（右二）等人出席，將持續以電影影像紀錄文學家寫作身影。記者曾吉松／攝影
詩人楊澤身兼傳主與編導演的紀錄片「新寶島曼波」尚未完成，已在文壇引起懸念。圖／目宿媒體提供
詩人楊澤身兼傳主與編導演的紀錄片「新寶島曼波」尚未完成，已在文壇引起懸念。圖／目宿媒體提供
作家紀錄片「他們在島嶼寫作」第三系列聯合發表會下午舉行，出品人童子賢（左二）與傳主、導演，包括朱天文（右ㄧ）侯孝賢（左ㄧ）、吳晟（右二）出席。記者曾吉松／攝影
作家紀錄片「他們在島嶼寫作」第三系列聯合發表會下午舉行，出品人童子賢（左二）與傳主、導演，包括朱天文（右ㄧ）侯孝賢（左ㄧ）、吳晟（右二）出席。記者曾吉松／攝影

紀錄片 電影 駱以軍
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