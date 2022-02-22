助人工生殖更精準 奇美醫院開發AI預測系統大數據輔助

奇美醫學中心生殖醫學科新開發出「AI人工生殖植入前懷孕率與雙胞胎機率預測」系統，透過大數據輔助建議植入胚胎數量，在兼顧提高懷孕機率下，也能降低多胞胎風險。

不少求子（女）夫妻受不孕症所苦，奇美醫學中心婦產部生殖醫學科主治醫師温仁育表示，根據國民健康署統計資料，台灣不孕症比率約15%，約每6對夫妻就有1對尋求人工生殖治療。

温仁育指出，為提升人工生殖懷孕率，一次植入多顆胚胎是常用策略，但也造成較高的多胞胎機率；多胞胎不僅使孕婦面臨高危險妊娠，早產風險顯著提升，同時也可能影響胎兒健康。

她說，曾有一對結婚3年的夫妻，因曾懷孕2次都流產，決定接受試管嬰兒療程，經排卵誘導、體外受精及胚胎培養，得到4顆囊胚，夫妻兩人猶豫是否植入較多胚胎才有較高懷孕機會，但又擔心多胞胎不好照顧且經濟負擔太大。

後經AI系統輔助預測結果顯示，植入1顆胚胎與2顆胚胎懷孕機率都是約7成，但植入2顆胚胎的雙胞胎機率72.5%，最後選擇1顆胚胎植入成功單胞胎懷孕。

温仁育說，「AI人工生殖植入前懷孕率與雙胞胎機率預測」系統，去年6月上線，實際運用AI預測案例共43對夫妻，懷孕率61.9%，初步觀察臨床懷孕機率已有提升，但累積個案數還不多，後續仍須持續觀察。