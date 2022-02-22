愛嗑鍋吃薑母鴨 解黑便胃潰瘍

近期天氣寒冷，不少民眾愛吃鍋類、薑母鴨等禦寒，書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初提醒，進食過量或辛辣、刺激性食物，都可能導致腸胃粘膜保護力降低，增加胃潰瘍風險，建議日常飲食應避免暴飲暴食，養成清淡飲食的習慣。

一名40多歲的陳先生，平時菸酒不忌，去年因胸痛被診斷冠狀動脈心臟病，已裝設心臟支架，近期因天氣稍冷，忍不住火鍋、薑母鴨、羊肉爐一攤接一攤，某天竟解出有異味的黑色大便，經檢查發現1.5公分胃潰瘍，經過藥物治療及飲食調養，排便已恢復正常。

康本初表示，胃潰瘍是指胃的黏膜受到損傷，嚴重時可能導致胃出血，常見發生原因有幽門桿菌感染及藥物副作用，飲食、壓力也都會助長潰瘍的發生。

康本初指出，上腹疼痛是典型的胃潰瘍症狀，腹脹、打嗝、消化不良等是不典型症狀，若引起胃出血，就可能出現解黑便的症狀。胃潰瘍可透過胃鏡檢查診斷，除了可以發現病灶，也能一併觀察周圍黏膜、經胃鏡切片化驗是否有癌變的可能性。

康本初說，可用口服藥治療胃潰瘍及消除幽門桿菌的感染，並調整生活習慣，多攝取新鮮水果及蔬菜，減少食用多鹽、燻烤、刺激性食物，不抽菸喝酒，才能避免胃潰瘍的反覆發生。

康本初提醒，天冷胃口大開，胃潰瘍容易發作，若發現有腹痛、腸胃不適、解便顏色偏黑且黏稠等異常情況，應趕緊就醫診治，避免延誤治療時機。