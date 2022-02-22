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提升桃機第一線防疫裝備 企業捐贈6000個N95口罩

攝影中心 / 記者黃仲明／桃園機場即時報導
桃園機場服務台服務人員於邊境第一線服務旅客，此次捐贈的奈米銅離子N95口罩讓她們工作時更安全。圖／機場公司提供
桃園機場服務台服務人員於邊境第一線服務旅客，此次捐贈的奈米銅離子N95口罩讓她們工作時更安全。圖／機場公司提供

新冠肺炎疫情持續蔓延，國門第一線防疫人員堅守崗位守護國門安全，在對抗議情的艱困時刻，新力旺智慧精工股份有限公司捐贈6000個奈米銅離子N95口罩，提供給桃園機場防疫計程車司機及服務台服務人員使用，讓這些在邊境第一線跟旅客接觸的人員工作時更加安心，機場公司也在今天回贈感謝狀。

機場公司表示，疫情蔓延全球已兩年，桃園機場第一線工作人員的付出與奉獻，維持了機場旅客、貨物的正常營運，也確保了國境的安全。總計2021年，入出境旅客合計90萬9012人次、航機總起降10萬6893架次、防疫車隊出勤27萬8472趟次，載運32萬2422人次；今年農曆春節前的入境高峰，單日更達3097趟次。

機場公司指出，為落實邊境檢疫措施，持續進行機場公司員工、CIQS、防疫車隊、清潔及保全等工作人員第3劑疫苗接種，目前覆蓋率約7成。此外，也感謝疫情期間，為桃園機場防疫工作注入能量的各個單位，無私地與桃園機場服務大聯盟一起合作對抗疫情。

新力旺智慧精工股份有限公司董事長鄭榮賢表示，桃園機場自疫情爆發以來就是高風險環境，工作人員在這樣的區域執行防疫工作守護國人安全健康。本次所捐贈的奈米銅離子N95口罩，經劍橋大學及Texcell實證，可抑制冠狀病毒最高達99.98%，希望藉由捐贈防疫裝備，守護國門第一線工作人員的安全健康。

桃園機場排班計程車自律委員會主委黃良易表示，第18屆排班計程車成立後即面臨疫情挑戰，肩負著交通防疫國家隊的使命，縱然面臨染疫風險仍堅守崗位完成每趟載運任務，同時完善各項防護、落實清消作業。感謝新力旺公司協助提升防護裝備，共同為國門防疫盡一份心力。

新力旺智慧精工股份有限公司捐贈6000個N95口罩，提供給桃園機場防疫計程車司機與服務臺服務人員使用，讓守護邊境第一線的工作人員執勤時更安全。圖／機場公司提供
新力旺智慧精工股份有限公司捐贈6000個N95口罩，提供給桃園機場防疫計程車司機與服務臺服務人員使用，讓守護邊境第一線的工作人員執勤時更安全。圖／機場公司提供

桃園機場 疫情 口罩
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