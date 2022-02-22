兩項兒童醫材缺貨危機解除 台大醫指出解方還缺這塊

健保署今宣布3月1日起調高「雙迴路透析導管組」及「縱向延長式連結桿」這兩項兒童專用醫材之給付，調幅最高達107.9%，以確保廠商願意進貨。未來一年健保僅多支出34.3萬點，支持每年共約240人次的兒童血液透析及兒童早發性脊椎側彎矯正手術。參與爭取上述給付的兩位台大醫師都感謝廠商願意進貨，也感謝健保署及共擬會委員支持，同時提醒兒童醫材短缺問題仍在，主要在「商界這一塊」，需要社會大眾重視，一起追求商業理念及醫療制度的進步。

健保署醫審及藥材組科長張淑雅表示，健保署是「兒童困難取得之臨床必要藥品及醫材調度中心」的委員，醫院端回報健保給付的醫材有缺，就會盡快處理搜集資料、聯繫廠商。這次調高給付的兩品項醫材臨床效益非常清楚，但國內分別面臨「雙迴路透析導管組」無較小尺寸、「縱向延長式連結桿」2020年停產的問題。

台大醫院小兒腎臟科主任蔡宜蓉表示，因為先天腎臟發育異常、基因代謝異常，心臟病影響腎臟功能，這是導致小孩需要洗腎的三大原因。如果不能透過血液透析或腹膜透析有效排除毒素，血氨過高會影響腦部發育、導致發展遲緩，甚至生命危險。

蔡宜蓉表示，血液透析一般會將管子放在孩子的內頸動靜脈或股靜脈，但孩子的血管直徑只有0.5到0.8公分，如果血液透析沒有適當尺寸的管子，可能就要改成效果打折的腹膜透析，或是改變管路放置的方式，這會讓孩子更辛苦，也讓血管更容易受傷，以後也可能會發生血管狹窄或血栓的問題。如果有適當尺寸的管路，透析的效果較好，併發症較少，保障孩子獲得最適當的醫療。

小兒骨科醫學會理事長王廷明表示，早發型的脊柱側彎發生在10歲以下，可能找不到原因，也可能有其他神經肌肉或軟組織的病因，影響脊椎正常發育。因為孩子還在成長，要等到至少青春期以後才能做脊椎融合固定手術，中間的過渡期，就需要用類似伸縮桿的醫材進行脊椎矯正手術，一方面保持脊柱正常形狀，一方面可以配合孩子的成長去調整支撐的角度。

王廷明表示，之前縱向延長式連結桿斷貨了，醫生只能勉強用大人的醫材替代，但控制、旋轉、支撐的效果都沒那麼好。有些早發型脊柱側彎的孩子從6歲就要做這個手術，直到12或14歲以上才能做大人的手術，這中間好多年的時間都要「撐過去」，真的很辛苦。早發型脊柱側彎的病童人數不多，孩子也很難為自己爭取，很需要社會大眾為他們發聲、讓孩子的醫療權益被看見和重視。

「這脊柱側彎的醫材，國外還有更好的，但很多醫材不進台灣，主要就是因為量很少。」王廷明表示，健保署和共擬會的委員其實都很支持弱勢病童，畢竟相較於上百萬的心臟醫材、上萬元的新藥，健保署都在付了，兒童醫材這真的是小錢，問題就是沒有廠商願意進貨，都要拜託再拜託，「就是缺商界這一塊」。希望大家多多幫忙，希望社會共識、商業理念、醫療制度都能更進步。

張淑雅表示，因為國外不是沒有貨，是成本因素導致廠商未引進，在健保署大幅調高給付、積極協調下，廠商也願意幫忙供貨，支持兒童醫療。兒童血液透析用的「雙迴路透析導管組」暫時型原本給付1388點，調高到2031點，漲幅46.3%，永久型從3509點調高到6040點，漲幅72.1%，兩者合計每年約有220人次受惠。早發型脊柱側彎治療必須的「縱向延長式連結桿」則從5857點調高為12179點，調幅107.9%，每年預計20人次受惠。上述給付調高後，估一年健保共支出34.3萬點。