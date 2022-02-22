連日降雨坍方阻回家路 台8線傍晚暫時搶通恢復單線通行

台中和平區台8線77K，靈甫橋路段今早發生邊坡坍方，造成雙向道路阻斷，德基至梨山無法通行，所幸當時無人車經過，未造成意外事故。和平警分局表示，目前已拉起封鎖線實施管制，由公總谷關段搶修中。

近來連日大雨，台中中橫公路臨時便道17.1公里處，昨日先遭落石砸出大洞，無法通行；今天上午台8線77公里處又傳出邊坡坍方，造成道路雙向阻斷，德基至梨山方向無法通行，佳陽、新佳陽泰雅族部落居民對外交通受阻。

和平警分局梨山所警員顏瑞隆獲報後趕至現場，先擺放交通錐並拉起封鎖線，實施管制，維護用路安全。

公路總局谷關工務段長呂正安指出，坍方約30公尺長，雙向道路皆無法通行，由於天氣不斷降雨，導致邊坡落石持續滑落，下午17時已暫時搶通單線道，先供大小車通行。

呂正安也提到，接下來搶救得看天氣狀況，待天氣較好時，2天可搶通雙線，讓大小車皆可通過，後續由公路單位做明隧道。道路邊坡部分，林務局東勢林管處會配合植栽改善。

提及中橫便道時發現17.1公里處搶修狀況，呂表示，由於落石毀損橋面力道強大，導致橋身變形，預估1周左右可恢復單線通行，但擔心受損橋身結構安全，僅會允許小車通行。