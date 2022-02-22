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明傍晚前仍有較大雨勢 專家曝最快這時間有機會見陽光

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
天氣職人吳聖宇於臉書指出，預估今晚到明天白天仍有較大雨勢。圖／擷取於天氣職人吳聖宇臉書
天氣職人吳聖宇於臉書指出，預估今晚到明天白天仍有較大雨勢。圖／擷取於天氣職人吳聖宇臉書

今天各地有不少降雨，天氣職人吳聖宇於臉書指出，預估今晚到明天白天仍有較大雨勢，明天傍晚過後，西半部逐漸轉為多雲天氣，新竹以南後天有機會看到陽光，至於迎風面北部、東北部想見到陽光，最快要周五甚至週末才有機會。

吳聖宇臉書發文指出，預估今晚到明天，隨著中高層短波槽東移，低層到底層的輻合線逐漸交會在台灣附近，短波槽前也有適合低壓波動發展的條件，鋒面結構趨於明顯，在這個過程中，台灣的降雨會較為增大，尤其是今晚到明天白天這段期間，除了南部地區受到的影響較小之外，其他地方都可能出現較大雨勢。

至於雨勢會降到什麼時候？吳聖宇指出，要等到明天傍晚過後，低壓波動及鋒面系統向東離開，中高層短波槽也略過台灣以北之後，水氣明顯減少，後續較乾的空氣移入，降雨才會減緩下來，預估明晚在西半部就可望雨停，轉為多雲的天氣，不過底層仍是較強的東北風，因此雖然迎風面地區降雨也會減緩，不過不會完全停止，還是會斷斷續續的下雨，並且持續到周四。

吳聖宇指出，西半部地區，尤其新竹以南後天應有機會看到久違的陽光，迎風面地區要看到太陽，可能最快也要到周五。他提醒，今明兩天還有一波較大的雨勢，提醒大家注意。

新竹 東北風
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