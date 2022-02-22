天冷狂吃鍋進補 解大便如黑芝麻糊竟是胃潰瘍

寒流發威，民眾最喜歡大啖火鍋暖胃，40多歲的陳先生，這陣子天氣偏冷，狂吃鍋進補，不料某天上廁所，解出黑芝麻糊般大便，嚇得他趕緊就醫，經檢查竟是胃潰瘍上身。

根據書田診所今天發布新聞稿，胃腸肝膽科主治醫師康本初表示，胃潰瘍是指胃的黏膜受到損傷，嚴重時可能導致胃出血，常見的發生原因有幽門桿菌感染及藥物副作用，此外飲食、壓力也都會助長潰瘍的發生。

康本初進一步指出，天氣變冷食慾大開，容易進食過量或辛辣、刺激性食物，導致胃腸黏膜保護力降低，增加胃潰瘍風險。胃潰瘍的症狀可分為典型及不典型，典型症狀為上腹疼痛，不典型症狀有腹脹、打嗝、消化不良等，如果引起胃出血，就可能出現解黑便的症狀。

平時菸酒不忌的陳先生，這陣子天氣稍冷，忍不住火鍋、薑母鴨、羊肉爐一攤接一攤，某日早上起來上廁所，竟解出像黑芝麻糊、聞起來又有異味的黑色大便；經過胃鏡檢查發現，胃有好幾個1.5公分左右的潰瘍，還好出血不嚴重，經過幾天藥物治療及飲食調養，排便已恢復正常。

康本初說，天冷吃鍋進補，胃潰瘍容易發作，胃潰瘍出血未必會伴隨著胃痛，容易使人忽略而延誤病情，建議日常飲食應避免暴飲暴食，養成清淡飲食的習慣；若發現有腹痛、腸胃不適、解便顏色偏黑且黏稠等異常情況，應趕緊就醫診治，避免延誤治療時機。

胃潰瘍的診斷工具是胃鏡檢查，胃鏡檢查除了可以發現病灶，還能一併觀察周圍的黏膜，同時經胃鏡切片化驗是否有癌變的可能性。康本初說，治療方面使用口服藥物治療胃潰瘍及消除幽門桿菌的感染。

康本初不忘提醒，除了應避免天冷胃口大開就暴飲暴食，民眾也需要調整生活習慣，多攝取新鮮水果及蔬菜，減少多鹽、燻烤、刺激性食物，不抽菸喝酒，才能避免胃潰瘍的反覆發生。