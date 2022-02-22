快訊

杜汶澤證實拿到台灣身分證 投資NFT2小時賺1億4千萬

俄烏情勢緊繃 烏克蘭總統澤倫斯基：考慮和俄羅斯斷交

天冷狂吃鍋進補 解大便如黑芝麻糊竟是胃潰瘍

中央社 / 台北22日電

寒流發威，民眾最喜歡大啖火鍋暖胃，40多歲的陳先生，這陣子天氣偏冷，狂吃鍋進補，不料某天上廁所，解出黑芝麻糊般大便，嚇得他趕緊就醫，經檢查竟是胃潰瘍上身。

根據書田診所今天發布新聞稿，胃腸肝膽科主治醫師康本初表示，胃潰瘍是指胃的黏膜受到損傷，嚴重時可能導致胃出血，常見的發生原因有幽門桿菌感染及藥物副作用，此外飲食、壓力也都會助長潰瘍的發生。

康本初進一步指出，天氣變冷食慾大開，容易進食過量或辛辣、刺激性食物，導致胃腸黏膜保護力降低，增加胃潰瘍風險。胃潰瘍的症狀可分為典型及不典型，典型症狀為上腹疼痛，不典型症狀有腹脹、打嗝、消化不良等，如果引起胃出血，就可能出現解黑便的症狀。

平時菸酒不忌的陳先生，這陣子天氣稍冷，忍不住火鍋、薑母鴨、羊肉爐一攤接一攤，某日早上起來上廁所，竟解出像黑芝麻糊、聞起來又有異味的黑色大便；經過胃鏡檢查發現，胃有好幾個1.5公分左右的潰瘍，還好出血不嚴重，經過幾天藥物治療及飲食調養，排便已恢復正常。

康本初說，天冷吃鍋進補，胃潰瘍容易發作，胃潰瘍出血未必會伴隨著胃痛，容易使人忽略而延誤病情，建議日常飲食應避免暴飲暴食，養成清淡飲食的習慣；若發現有腹痛、腸胃不適、解便顏色偏黑且黏稠等異常情況，應趕緊就醫診治，避免延誤治療時機。

胃潰瘍的診斷工具是胃鏡檢查，胃鏡檢查除了可以發現病灶，還能一併觀察周圍的黏膜，同時經胃鏡切片化驗是否有癌變的可能性。康本初說，治療方面使用口服藥物治療胃潰瘍及消除幽門桿菌的感染。

康本初不忘提醒，除了應避免天冷胃口大開就暴飲暴食，民眾也需要調整生活習慣，多攝取新鮮水果及蔬菜，減少多鹽、燻烤、刺激性食物，不抽菸喝酒，才能避免胃潰瘍的反覆發生。

火鍋
>

延伸閱讀

「草莓牛奶火鍋、草莓櫻桃鴨披薩」夢幻新吃法！陽光皇后新品6選1再送哈根達斯

寒流發威 王品集團「石二鍋」單日突破千萬元業績

免費吃1年石二鍋！王品2火鍋享優惠 「聚」滿千送千

冬奧／IG遭中國網友大便圖案洗版 韓選手：被罵代表我做得好

相關新聞

明傍晚前仍有較大雨勢 專家曝最快這時間有機會見陽光

今天各地有不少降雨，天氣職人吳聖宇於臉書指出，預估今晚到明天白天仍有較大雨勢，明天傍晚過後，西半部逐漸轉為多雲天氣，新竹...

入夜冷空氣影響 23日清晨中部以北低溫13度

氣象局今天表示，晚間起東北風增強帶來冷空氣，預估影響至25日清晨，明晨中部以北低溫約攝氏13至15度，且白天高溫未明顯回...

王國材全省走透透聽員工心聲 盼台鐵公司化2024年掛牌

行政院長蘇貞昌今到基隆宣布基隆捷運拍板定案，陪同的交通部長王國材談及台鐵公司化期程時說，立法院這個會期就會把公司化條例送...

兩項兒童醫材缺貨危機解除 台大醫指出解方還缺這塊

健保署今宣布3月1日起調高「雙迴路透析導管組」及「縱向延長式連結桿」這兩項兒童專用醫材之給付，調幅最高達107.9%，以...

太魯閣白楊步道大量落石 暫時封閉

連日降雨，太魯閣國家公園白楊步道1.55公里處發生大量落石，太管處緊急封閉步道，派出機具進入清除，將持續觀察24小時後再...

雨天衣服好難乾？達人教你4招速乾法 吹風機套紙袋更快乾

今年首波寒流來襲，全台低溫急凍，加上連日雨勢，讓不少民眾好苦惱，洗好的衣物怎樣都曬不乾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。