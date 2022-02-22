東螺溪生態教育園區設翻翻牌 迎接虎年蝴蝶季

彰化縣東螺溪的溪湖流域有多少蝴蝶呢？湖埔社大挑選10種較具代表性的蝴蝶近日製成「翻翻牌」，這波冷氣團過去，3月春暖花開即可見到金斑蝶等陸續出現，如果沒看到，伸手「翻翻牌」就可認識東螺溪的蝴蝶和相關生態。

湖埔社大申請縣政府城市暨觀光發展處經費，製作蝴蝶「翻翻牌」及周邊休憩設施，剛完成不久時，周邊移動式木頭椅、座椅曾被塗鴉和貼雜物，幸好翻翻牌安然無恙。湖埔社大環保志工和東螺溪生態教育園區人員清理後加強巡檢，避免出現「破窗效應」，杜絕破壞行為再發生。

湖埔社大專案經理謝文猷今天表示，位在東螺溪溪湖鎮流域的東螺溪生態教育園區，可見到56種至57種蝴蝶，湖埔社大選出較有代表性的10種製成12面翻翻牌，其中10面介紹金斑蝶、淡小紋青斑蝶、無尾鳳蝶等10種蝴蝶及其生態習性，另外兩面各介紹蝴蝶的四個階段變態、蝴蝶天敵。

「沒人解說的時候可以自己翻牌認識蝴蝶生態。」湖埔社大執行長林淑玲說，翻翻牌有清楚的圖片和解說，民眾一目了然，少老咸宜，看完就知道東螺溪生態教育園區蝴蝶生態的大概，遊賞東螺溪時更能收到知性之旅的成效。

蝴蝶怕冷，冷氣團來襲時通常不會「野野飛」，湖社社大估計本（2）月下旬冷氣團陸續通過，3月天氣暖和，蝴蝶就會出現，東螺溪應可先出現金斑蝶、淡小斑青斑蝶，基本上4月到11月都有蝴蝶活動的美麗蹤影。