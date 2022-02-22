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228連假估國五車流量比去年略少 蘇花改不變

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
228連假的國五車流量上看7萬輛次，蘇花改也可能會有2萬輛次。圖／讀者提供資料照
228連假的國五車流量上看7萬輛次，蘇花改也可能會有2萬輛次。圖／讀者提供資料照

228連假從26日到28日共有三天，宜蘭縣政府交通處及警察局預估國5車流量為6萬6000到7萬輛次之間，蘇花改車流量為1萬8000到2萬輛次之間，比去年略少；為了使交通更順暢，這三天零時到中午12時，封閉國5石碇及坪林的南向入口，請用路人留意。

去年與前年的228連假，國5的車流量都突破7萬輛次，這次受疫情影響，且9天的春節連假結束沒多久，車流量有可能略減，但預估蘇花改的車流量跟前兩年差不多。

在國5高乘載管制時段，2月26日南下路段上午6點到中午12點，27日南下路段上午6點到中午12點及北上路段下午2點到晚上9點，28日北上路段下午2點到晚上9點；優惠通行時段是每天零時到清晨5點，全線雙向暫停收費，且宜蘭到頭城北上路段機動開放行駛路肩。

蘇花改一旦車多回堵，將在海山西路增加往花蓮疏導路線，作為蘇花改壅塞時的另一個通行選擇；蘇花路廊21噸以上大貨車通行的管制時段，分別是26日清晨5點到下午3點，27日上午7點到中午11點，28日中午12點到傍晚6點都禁止雙向通行，以利增加行車安全及維持連假車流順暢。

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，台鐵加開樹林到花蓮優惠復興號6班，台北-宜蘭100元，台北-花蓮200元；宜蘭市區交通運輸，客運公車「紅綠線」串聯各大旅遊景點，尖峰時班距30分鐘，離峰時班距40到60分鐘一班車。

連假 蘇花改 宜蘭

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