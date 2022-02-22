黃斑部病變視力驟降 八旬翁循中醫療法重拾歡樂

80歲周先生身體一向健朗，長年維持1.2好視力，然喜歡閱讀的他8年前突然發現看不清楚書上的字，經發現是黃斑部病變，打針、吃藥後，視力依然不佳，直到2年前到大林慈濟醫院接受中醫治療後，如今視力已恢復7到8成。

周先生說，8年前忽然眼前模糊，30公分距離的東西都看不清楚，經朋友介紹來大林慈濟醫院中醫部，由醫師阮膺旭開中藥並輔以董氏光明穴及眼部穴位針灸，原本連眼科儀器中的十字標示都看不到，現在十字標已清晰可見。

阮膺旭表示，周阿伯症狀屬老年性黃斑部病變，常見於50歲以上，長時間使用3C產品或用眼過度、眼壓過高、血管出現問題，例如高血壓、糖尿病等，造成視網膜病變，影像落在眼底時，無法順利成像，就像照相機底片老化，因此藉由中藥與針灸幫助改善。

阮膺旭使用活血化瘀、保護視網膜的科學中藥，枸杞、黨蔘、當歸、麥冬等藥材，讓視網膜的血液循環變好，並針灸、按摩「董氏奇穴」光明穴，以及眼眶周邊穴位，雖每月僅1次療程，但經過2年治療後，情況大幅改善。

阮膺旭說，光明穴位在腳踝上內踝骨後上緣，與復溜穴相距一寸位置，可疏肝明目，針灸之後，病人會有得氣的感覺，提升眼睛的明亮度，搭配復健、按摩眼眶，達到治療效果。

阮膺旭說，黃斑部病變分老年性與糖尿病黃斑部病變，初發病時，因視網膜的皺褶彈性變差，會有波浪狀的感覺，看東西偶爾有些光點，但視力急遽下降，眼睛會酸澀或流眼淚。