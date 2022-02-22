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奇美醫學中心開發AI預測系統 盼助人工生殖更精準

中央社 / 台南22日電

奇美醫學中心生殖醫學科開發「AI人工生殖植入前懷孕率與雙胞胎機率預測」系統，透過大數據輔助建議植入胚胎數量，盼在兼顧提高懷孕機率情況下，也能降低多胞胎風險。

奇美醫學中心婦產部生殖醫學科主治醫師温仁育今天在院內衛教宣導會中表示，根據國民健康署統計資料，台灣不孕症比率約15%，相當於每6對夫妻就有1對尋求人工生殖治療。

温仁育指出，為提升人工生殖懷孕率，一次植入多顆胚胎是常用策略，因此也造成較高的多胞胎機率，多胞胎不僅使孕婦面臨高危險妊娠，早產風險顯著提升，同時也可能影響胎兒健康。

她說，有一對結婚3年的夫妻，因曾懷孕2次都流產，決定接受試管嬰兒療程，經排卵誘導、體外受精及胚胎培養，得到4顆囊胚，夫妻兩人猶豫是否植入較多胚胎才有較高懷孕機會，但又擔心多胞胎不好照顧且經濟負擔太大。

温仁育表示，AI（人工智慧技術）系統輔助預測結果顯示，植入1顆胚胎與2顆胚胎的懷孕機率都是約7成，但植入2顆胚胎的雙胞胎機率高達72.5%，最後他們選擇1顆胚胎植入，最後成功單胞胎懷孕。

她說，人工生殖治療流程繁雜，成功機率往往是因人而異，尤其受到年齡與卵巢功能影響最為顯著，其他因素還有精液品質、不孕診斷、生活型態等，人工智慧技術可以運用複雜演算法學習大量資訊間的相關性，特別適合應用在資訊量大的生殖醫學領域，也將是未來趨勢。

温仁育指出，奇美醫學中心運用多年來建立的大數據資料庫，開發完成「人工生殖植入前懷孕率與雙胞胎機率預測」系統，可提供更精準的個人化懷孕機率預測結果，去年6月開始使用後，初步觀察臨床懷孕機率已有提升，但累積個案數還不多，期待可再搭配開發中的其他AI預測系統，提升醫療品質。

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