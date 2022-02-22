快訊

「不會去選高雄市長」 高金素梅：會信守對族人同胞的承諾

力積電股價跌完了沒？法人這麼說

科學家發現宇宙巨大星系 比銀河系大百餘倍

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
荷蘭萊頓天文臺（Leiden Observatory）的研究團隊在距離地球約30億光年處發現了一個巨大星系。圖/台北天文館提供
荷蘭萊頓天文臺（Leiden Observatory）的研究團隊在距離地球約30億光年處發現了一個巨大星系。圖/台北天文館提供

荷蘭萊頓天文臺（Leiden Observatory）的研究團隊在距離地球約30億光年處發現了一個巨大星系，其範圍廣達1,630萬光年，是目前已知宇宙中最龐大的星系。相較之下，我們所在的銀河系直徑僅10餘萬光年，足足比它小了150倍。

天文學家以希臘神話中的巨人「阿爾庫俄紐斯」(Alcyoneus)來稱呼這個巨獸級星系。它是由位於歐洲的大型電波陣列(LOFAR)所發現，屬於電波星系。天文學家目前對這類星系尚不完全瞭解，推測在其中心有一個超巨質量黑洞，當它吸積周圍物質時，部分物質匯集到黑洞兩極，並以接近光速的速度朝兩極方向噴發電漿噴流，形成巨大的電波瓣。一般星系的電波瓣僅約百萬光年，而Alcyoneus的電波瓣卻廣達1,630萬光年，因而造就出這個龐大的星系。

宇宙中無奇不有，除了難以想像的巨大星系外，最近天文學家還發現一顆本身只有不到300公里的小行星居然擁有三個月亮。罕見的超新星爆炸事件，銀河系在近千年內只出現過三次，但2億光年外的某個星系居然半個月內就出現了三顆超新星。此外，天文學家以特定電波頻率向銀河系中心方向數百萬顆恆星搜尋外星文明的結果也剛出爐…。

台北天文館將在2月26日舉辦的「宇宙紀事」講座活動中，詳細介紹這些宇宙神奇的新發現與3月奇特天象，有興趣的民眾歡迎至台北天文館網站「我要報名」項下報名。

星系 黑洞 天文館

延伸閱讀

進軍元宇宙！頂呱呱開賣「7款NFT」 加碼「終身8折」

NVIDIA：未能收購Arm並不構成影響 維持三晶片策略發展模式

群創 用元宇宙校園徵才

抵制資本炒作 大陸頒「元宇宙產業自律公約」

相關新聞

雨天衣服好難乾？達人教你4招速乾法 吹風機套紙袋更快乾

今年首波寒流來襲，全台低溫急凍，加上連日雨勢，讓不少民眾好苦惱，洗好的衣物怎樣都曬不乾...

華南雲雨區加東北風 台中及大台北防豪、大雨

中央氣象局今天下午發布豪雨特報，受到華南雲雨區及東北風影響，今天台中市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北...

台北雨天刷新1999年以來的紀錄 網友哀號：天氣爛到不行

根據中央氣象局的統計資料，大台北地區今年1月1日到2月21日，52天裡就有46天是雨天，也就是說僅有6天沒下雨，刷新1999年以來的紀錄。連日潮濕陰暗的天氣也讓北漂網友難以忍受，在PTT上發文詢問「真的不知道台北人怎麼會受得了這種天氣呢？」

男大生在加護病房驚見「章魚觸手」？ 醫揭真相：我也看過

日前有名男大生自述在加護病房天花板的出風口看到「白色類似章魚的觸手，突然出現，然後慢慢的縮回去」，讓他嚇到不敢跟醫療人員反應。對此，加護病房醫生陳志金出面揭曉真相，並指男大生可能是因「加護病房症候群」才會錯認。

通往竹科要道有兩大交通「線阱」 一次就噴掉4張小朋友

許多住在竹北的竹科工程師每天開車前往科學園區，多數人選擇走高速公路進園區，然而這一段卻是交通違規案件量頗高的路段，原來這段路有兩大「線阱」，一次就開罰3千、4千元以上，讓荷包大失血。...

下班放學要小心 台中豪雨特報、北基宜等縣市大雨特報

受華南雲雨區及東北風影響，氣象局指出，今日台中市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北、南投、花蓮山區有局部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。