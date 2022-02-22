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奇蹟？強冷多天竟沒死魚 養殖業者說明原因是「風大」

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
連日酷寒但雲林沿海地區不見虱目魚大量凍死，只見少數幾尾受凍浮出水面。記者蔡維斌／攝影
連日酷寒但雲林沿海地區不見虱目魚大量凍死，只見少數幾尾受凍浮出水面。記者蔡維斌／攝影

強寒3天，雲林沿海卻未出現魚被凍死，是不夠冷，還是魚早被凍死沈在水底，但具經驗豐富的台西養殖業者直言，這波寒流雖寒凍難耐，甚至出現低於10度低溫，照往常魚早被凍死嚴重，但沒傳出魚死主要是因為風大，把許多凍霜吹散，水溫不致急凍才保住魚群，實屬慶幸。

連續強寒，雲林沿海地區天寒地凍，尤其溼冷的天加上強勁季風，令人難耐寒凍，廣大魚塭區更少見人煙，只有魚塭掀起風浪，卻也不見被凍死的魚浮出水面，只見少數零星幾條虱目魚被凍傷翻肚，看不到往年強寒帶來的虱目魚大量凍死的情景，令人意外。

林姓養殖業者說，通常寒流來襲，魚被凍傷後會鑽進底土，待天氣轉晴後再浮出水，一般都在兩天左右就會出現死魚，這波寒流相當冷，甚至入夜後出現低於10度以下低溫，按往常來看，池中魚必定非死即傷，但至今不見魚受凍，只有幾條體質弱的魚被凍傷，這也是多年來少見情況。

養殖經驗豐富的台西鄉民代表陳文求說，虱目魚最怕寒流，因養殖水淺，遇強寒腹部的油脂一旦被凍結成塊，必死無疑，這種情況是因寒流中的冷霜直接下降到池水，使水溫更加冰凍，如不適時補注井水增溫，虱目魚一定會被凍死。

所以虱目魚最怕忽冷忽熱，尤其晴天後強寒突然來襲，這種情況必會帶來寒流「魚災」，陳文求說，這波強寒連襲多日，虱目魚卻能安然無恙，主要是因寒流挾帶的風很大，把空氣中的冷霜吹散，不會集中直接降落魚塭使水溫瞬間驟降，所以這也是幾天來雖酷寒難耐，水中魚還能保住生命的原因，可說是相當幸運。

為減少空氣中的冷霜降落魚塭，業者不斷加注井水增溫。記者蔡維斌／攝影
為減少空氣中的冷霜降落魚塭，業者不斷加注井水增溫。記者蔡維斌／攝影

寒流 低溫

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