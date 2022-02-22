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台灣燈會閉幕倒數計時 高雄好玩卡推46折優惠

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄捷運公司、台灣高鐵公司、一卡通公司聯手推出「高雄好玩卡」一卡通套票。圖／一卡通公司提供
高雄捷運公司、台灣高鐵公司、一卡通公司聯手推出「高雄好玩卡」一卡通套票。圖／一卡通公司提供

2022台灣燈會閉幕倒數計時，高雄捷運公司、台灣高鐵公司、一卡通公司聯手推出「高雄好玩卡」一卡通套票，2月28日前套票優惠價最低46折起，套票包括85折高鐵票、高市5大大眾交通工具48小時任意搭和愛河太陽能船、夢時代摩天輪、飛行劇院、高流、駁二等亞洲新灣區5大景點票券。

一卡通表示，好玩卡套票透過MeN Go交通整合系統，是國內第一套以交通行動服務(MaaS)與高鐵國旅聯票結合的票卡，民眾可以在線上平台一鍵搞定，體驗好玩、好便利、好便宜的多重服務。除好玩卡外，也同步推出「高雄交通聯票」，聯票包含高雄捷運48小時卡、旗津渡輪和網紅推薦的高雄熱門景點門票，景點有鈴鹿賽道樂園遊具體驗、棧貳庫白色旋轉木馬、旗津自行車租用、英國領事館或鳳儀書院入館券。

主辦單位也提醒，民眾參加台灣燈會可先至「台灣燈會防疫平台」註冊，取得個人專屬「燈會碼」，除有防疫實名制、享有LINE Beacon個人化智慧導覽體驗，還能參加好運小遊戲「虎爺發紅包」，及獲得在地店家好康優惠及資訊。

平台內也可使用一卡通MONEY加購「五行暢遊碼」，99元就可以24小時內捷運、輕軌、高雄市公車無限次搭乘，並享渡輪、YouBike優惠，前20萬名還加送虎爺小提燈「大吉虎」。

一卡通 台灣燈會 高鐵

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