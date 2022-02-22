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嘉義梅山雲海波濤洶湧 下周紫藤花季瑞里住房率高
嘉義縣山區連日降雨水氣充足，梅山太平村今現雲海奔騰美景，被村長嚴清雅記錄。太平雲梯今天約400多入園人次，梅山地區3月將迎接紫藤花季，業者預估不僅太平雲梯將湧入人潮，其他如民宿住房率和觀光人潮也會逐漸湧現。
太平村與周邊的碧湖、龍眼等風景區，今上午處處可見美麗的雲海景象，雲霧飄渺瞬息萬變，遊客紛紛拿出手機記錄美麗時刻。嚴清雅表示，冬春交替天氣濕冷，加上山區高低起伏，氣流牽引形成雲海，易件雲海、雲瀑，晚間燈光透過雲霧光線折射，產生七彩琉璃光。
太平社區產業合作社經理張世昌表示，太平雲梯今平日加上氣候不穩，入園人數約400人，停車場約20輛大小客車，根據氣象局天氣預報，未來1周天氣將漸趨平穩、溫度逐步回升，228連假期間預計湧入12000至15000人。
瑞里紫藤花季3月初報到，源興宮對面小公主咖啡是每年花季賞花重點，負責人麗靜說，目前紫藤花僅見花苞，預估3月初慢慢盛開，3月中會進入極盛期，幼葉林王鼎茶園民宿開1成，預估10天後花開入極盛期。
梅山地區陳姓業者透漏，如今疫情趨緩，民眾出門意願大幅提升，太平雲梯亮點搭配瑞里紫藤花季，預計3月至中旬將吸引許多遊客上山，目前梅山山區住房率都持續攀升，甚至有團體客農曆年假後便打電話來訂房。
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