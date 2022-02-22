雨天衣服好難乾？達人教你4招速乾法 吹風機套紙袋更快乾

今年首波寒流來襲，全台低溫急凍，加上連日雨勢，讓不少民眾好苦惱，洗好的衣物怎樣都曬不乾。家事達人陳映如就在粉專《陳映如-Sona Queen的生活筆記本》分享四種快速乾衣的小撇步，除了常見的烘衣機、除濕機外，也可以用紙袋和吹風機自製「小型烘衣機」，另外衣服較厚的部分也可以用熨斗處理。

快速乾衣的四大方法

使用烘衣機

1.若你的衣服是能烘的，可以試試看在烘衣時，放入一條乾毛巾一起烘，藉由毛巾幫忙吸水，能讓乾衣的時間縮短。

使用除濕機、電風扇

2.若是不能烘的衣服，可以放進室內，改用除濕機除濕或用電風扇吹也行。有些除濕機有乾衣的功能鍵，若只是單純要乾燥衣物的話，可以選擇此功能。

使用吹風機

3.若急著穿，可以把衣服放在紙袋中，並把吹風機的出風口放入袋中，抓緊袋口，直接對著袋內吹風，等於是自製一個「小型的烘衣機」，不過這項方法每次僅能處理少量衣物，且切記要用「紙袋」，才能讓烘乾時產生的濕氣散出。

使用吹風機、熨斗

4.若衣服都乾得差不多，僅局部較厚的部分還沒乾，建議可用熨斗燙或用吹風機吹乾。但在使用熨斗處理時，要把蒸氣關掉，才能達到乾燥的效果。

另外，日本網站《コジカジ》也提供了「4撇步、3技巧」，幫助衣物更快晾乾。

四個速乾撇步

1.除濕機

除濕機能快速吸乾空氣中的水蒸氣，另外可將排風口對準衣物，會加速風乾。

2.浴室烘乾機

可將衣物掛在靠近風口位置，再啟動烘乾模式，先除去浴室內濕氣，衣物就會在幾小時內便乾。

3.空調+電扇

空調可除溼或冷卻，搭配電扇，約2小時可乾。

4.熨燙後晾乾

可先用熨斗將脫水後的衣物燙過再晾乾，還能順便將皺摺燙平。

三個曬衣技巧

在衣物中間保持通道

1.若把衣物晾得密密麻麻，沒有足夠的空間則會影響通風，在每樣衣物間，至少要隔一個拳頭的距離。

「拱形」曬衣法

2.若有晾襪子、毛巾等物品時，建議將毛巾等較長的物品放外側，較短的襪子掛在最中間，形成「拱形」的排列方式，改善空氣流通。

減少重疊區域

3.曬大毛巾、棉被等大件物品時，盡量減少重疊的面積，可在曬衣桿掛上2個衣架，將毛巾以「A字型」或「M字型」撐開，加速內側的空氣流通。