天寒竹縣再增2人猝逝 身心科患者多出2成

寒流發威，新竹縣繼前2日傳出6人猝逝，消防局今日（22日）再通報2人非創傷性死亡，分別為45歲男子以及75歲老婦，2名死者皆患有慢性疾病，但是否因天冷溫差過大而死亡，還需要進一步判定。除了猝死案例增加，中醫大新竹附醫身心科醫師也發現近期身心疾病患者增加2成。

中央氣象局表示，今天冷空氣雖有減弱趨勢，但還是有大陸冷氣團等級，一直到24日各地都是寒冷的溫度，降雨則受到華南雲雨區東移的影響，中部以北、東北部持續性的降雨最明顯，預計明後天將有一股弱冷空氣南下，再稍降溫，要到周五後冷空氣減弱，水氣明顯減少，才會逐漸回暖。

新竹縣消防局指出，繼前2天有6人非創傷性死亡，最年輕為45歲男性、最長則為94歲女性，昨日上午10時至今日上午10時，再通報2人猝死，分別是45歲男性及75歲女性。累計這波寒流期間，竹縣非創傷性死亡案件已達8件，3女5男死者是否因氣溫落差大導致猝死有待釐清。

溼溼冷冷的天氣不僅是心肌梗塞的發病高峰，身心疾病也容易發作。中醫大新竹附醫身心科醫師周伯翰指出，近來因身心疾病來診的病人增加2成，分別是原本憂鬱症狀況穩定，但天氣不好症狀惡化，或是因體質敏感，如罹患自律神經失調，天氣一變感覺全身不舒服，胸悶、心悸、喘不過氣、腸胃不適等。

周伯翰醫師建議，有部分民眾罹患憂鬱症是因太少曬太陽，因此還是建議他們天氣一旦放晴就要出去多曬太陽，或是多補充維生素D3，有助身體吸收少許陽光、製作褪黑激素等，其實國外常有民眾會使用日照燈，讓大腦感覺身體有光照。

醫師提醒，身心疾病症患者更需要注意保暖，尤其是頭部及四肢是散熱的地方，身體為了要保暖就會活化交感神經，容易使本身患有自律神經失調的人，更容易感到恐慌，胸悶、心悸、腸躁症的問題也會更惡化。