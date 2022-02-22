缺血性腦中風治療多一招 屏基：腦導管取血栓免開腦

氣溫驟降，屏東基督教醫院急診室19至21日三天腦中風就有11人次，4人次心肌梗塞就醫，患者年齡層從50至80歲。屏基神經內科主任陳昶宏提醒民眾留意天氣變化加強保暖，不要在最低溫的清晨外出運動、泡溫泉不要超過15分鐘，以免造成心血管壓力引發急症。

陳昶宏表示，腦中風有8成是缺血性，2成是出血性，當急性腦動脈阻塞發生時，腦細胞將因血流供應不足而缺血壞死，腦細胞壞死範圍將隨著時間進行而快速地增多；急性缺血性腦中風目前最有效的治療方式，是在發病3小時內施打靜脈血栓溶解劑。

他說，若確認有顱內大血管阻塞，可在8小時內進行顱內動脈取栓術，利用導管將阻塞腦血管的血塊取出，不必開腦，重新恢復腦細胞的血液灌流，減少腦細胞壞死的範圍，降低神經功能受損的嚴重程度， 據研究結果顯示，腦導管取血栓後3個月，46%的病人能夠恢復生活自理。