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多吃菜有益健康？ 英研究：仍需均衡

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
英國大型長期研究指出，蔬菜水果保持一定量是基本，剩下的關鍵是整體均衡，過量蔬菜沒有特別保護心血管系統的作用。（photo via Flickr, under CC Licensed）
英國大型長期研究指出，蔬菜水果保持一定量是基本，剩下的關鍵是整體均衡，過量蔬菜沒有特別保護心血管系統的作用。（photo via Flickr, under CC Licensed）

英國大型研究矯正視聽，食用蔬菜是人體必備，但蔬菜並非萬靈丹。英國近日公布受試者近40萬人的大型研究，紀錄受試者的飲食菜單，以及長達12年的追蹤觀察身體健康狀態，很難證明多吃蔬菜能降低癌症或是死於心血管疾病的風險，研究人員提到，雖然數據顯示吃大量生蔬菜的人更健康，但也可能與他們的生活方式有關，建議一天最低攝取5份蔬菜水果。

過往坊間健康飲食說法，很多建議是多吃蔬菜水果，根據《英國廣播公司》報導，英國近期由牛津大學領銜的大型研究公布發現，他們利用近40萬的受試者配合參與研究，紀錄受試者的飲食菜單與生活習慣，並進行長達12年的長期觀察，特別針對心血管問題追蹤。

研究結果顯示，受試者平均每天吃兩湯匙的生蔬菜與三湯匙熱蔬菜，雖然吃最多蔬菜的人比攝取量少者，減少了15%死於心血管疾病的風險，但研究人員解釋，搭配生活習慣與其他數據來看，還是不足以證明蔬菜就是萬靈丹，攝取較多者的人相對健康情況也與無不良嗜好（如吸煙飲酒）者不同。總言之，攝取蔬菜量與心血管系統保護無關，均衡攝取還更重要。

均衡與選擇

牛津大學博士萊西提到，這是很重要的研究，對於心血管疾病（CVD）相關飲食習慣的意義重大，而醫學專家薩特表示，雖研究顯示如此，食用蔬菜等富含纖維的食物還是能改善體態，並改善可能造成心臟疾病的危險因素，他認為，這份研究更印證多數英國人都做不到正確蔬菜攝取量，他引用NHS（英國國健署）的健康指南，雖不求多量攝取，但絕不能不足，一天至少五份蔬菜水果是基本。

另外，一份醫療建議也與此研究相仿，除了蔬菜水果攝取，也不能忘記穀物攝取，還有低脂蛋白質，並強烈禁止飽和脂肪與反式脂肪，並盡量減少使用鹽。

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