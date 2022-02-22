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男大生在加護病房驚見「章魚觸手」？ 醫揭真相：我也看過

聯合新聞網 / 綜合報導
男大生指出曾在加護病房天花板看見「章魚的觸手」，怕得不敢向醫療人員反應。圖／Ingimage
男大生指出曾在加護病房天花板看見「章魚的觸手」，怕得不敢向醫療人員反應。圖／Ingimage

日前有名男大生自述在加護病房天花板的出風口看到「白色類似章魚的觸手，突然出現，然後慢慢的縮回去」，讓他嚇到不敢跟醫療人員反應。對此，加護病房醫生陳志金出面揭曉真相，並指男大生可能是因「加護病房症候群」才會錯認。

陳志金表示，自己在查房時也看過男大生描述的情況，但其實並非什麼詭異的觸手，「應該只是空調出風口的水氣而已」。他猜測，男大生之所以會有這樣的幻覺，可能是因罹患暫時性的加護病房症候群。

加護病房症候群又稱譫妄症，起因於身處加護病房的病人，在承受身心壓力、作息日夜顛倒的狀況下，出現認知混淆或是幻覺，而有胡言亂語、比手畫腳的行為，讓不少家屬以為「卡到陰」，甚至投訴醫療人員虐待，陳志金舉例，過去曾有八點檔女星上節目控訴在加護病房裡「任人糟蹋」，實際上她是受到此病影響。

解釋的文章底下，不少網友回憶自己的經驗，「我在加護病房有一直聽到很復古的音樂聲，民歌演歌類的」、「以前有長輩住院時也說天花板有⋯⋯，搞得照顧者聽了之後，整天心驚驚」、「爸爸也說他的腦海裡從小時候的片段到現在所有經歷一幕幕一直在腦海像電視上一樣一直翻出來，還看到古裝古早的親人」、「我婆婆在加護一直說三姑六婆說她壞話，床上滿滿的蟲，戒指放床頭我進去後就不見了」。

對於許多人罹患過加護病房症候群，陳志金呼籲民眾「如果感受到怪怪的地方，不妨先向醫療人員反應，才不會自己嚇自己，或者產生誤會」，並補充症狀會隨著病人轉住普通病房而得到舒緩，無須過於擔心。

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