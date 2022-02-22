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喬山攜手World Gym 20位明星教練線上隨時陪你在家鍛鍊

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
JOHNSON@CYCLE新概念健身飛輪，建議售價66,800元。記者黃筱晴／攝影
JOHNSON@CYCLE新概念健身飛輪，建議售價66,800元。記者黃筱晴／攝影

繼2020年推出創新科技健身器材「JOHNSON@MIRROR」新概念健身魔鏡、2021年再推出「JOHNSON@CYCLE」新概念健身飛輪之後，喬山健康科技今宣布與World Gym世界健身俱樂部合作，將原本「健身訂閱制」線上課程再擴充，每月只要多付100元，就能選擇World Gym明星級專業教練的課程頻道，首波曝光超過200支影片，且未來每週持續上架8堂新課程，讓民眾不用出門，抓緊零碎時間、在家就能隨時鍛鍊。

World Gym精挑20位專業教練集結成強大師資團，規劃包含「肌力、有氧、瑜珈、伸展、拳擊」5大訓練主題的課程，其中有氧主題更強打World Gym獨家強打自編「體塑流動」，利用瑜珈及皮拉提斯的動作，做赤足流動式的串聯，配合音樂節奏的練習以提高心肺功能、肌耐力、平衡與核心，達到全身連動性的進階運動。搭配喬山原有「健身訂閱」主頻道目前超過2,000堂課程，全面滿足「宅健康族群」的需求。

今年喬山也推出了輕適版本的「JOHNSON@MIRROR」，依照用戶反饋，移除動態比對功能，以價格更親民、面板更薄、立架更輕的新設計，讓居家健身更輕鬆。新會員只要購買@Mirror健身魔鏡和@Cycle健身飛輪，就能免費體驗3個月完整版的健身訂閱內容，體驗結束則可依照個人需求訂閱每月399元的精選頻道，或是每月499元加上World Gym教練課程頻道的內容，最多可6位家人共享使用。

JOHNSON@CYCLE新概念健身飛輪擁有21.5吋觸控螢幕，可180度前後翻轉，亦適用於地面訓練使用。記者黃筱晴／攝影
JOHNSON@CYCLE新概念健身飛輪擁有21.5吋觸控螢幕，可180度前後翻轉，亦適用於地面訓練使用。記者黃筱晴／攝影
JOHNSON@MIRROR新概念健身魔鏡輕適版，建議售價53,800元。記者黃筱晴／攝影
JOHNSON@MIRROR新概念健身魔鏡輕適版，建議售價53,800元。記者黃筱晴／攝影

健身 瑜珈

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