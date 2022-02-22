喬山攜手World Gym 20位明星教練線上隨時陪你在家鍛鍊

繼2020年推出創新科技健身器材「JOHNSON@MIRROR」新概念健身魔鏡、2021年再推出「JOHNSON@CYCLE」新概念健身飛輪之後，喬山健康科技今宣布與World Gym世界健身俱樂部合作，將原本「健身訂閱制」線上課程再擴充，每月只要多付100元，就能選擇World Gym明星級專業教練的課程頻道，首波曝光超過200支影片，且未來每週持續上架8堂新課程，讓民眾不用出門，抓緊零碎時間、在家就能隨時鍛鍊。

World Gym精挑20位專業教練集結成強大師資團，規劃包含「肌力、有氧、瑜珈、伸展、拳擊」5大訓練主題的課程，其中有氧主題更強打World Gym獨家強打自編「體塑流動」，利用瑜珈及皮拉提斯的動作，做赤足流動式的串聯，配合音樂節奏的練習以提高心肺功能、肌耐力、平衡與核心，達到全身連動性的進階運動。搭配喬山原有「健身訂閱」主頻道目前超過2,000堂課程，全面滿足「宅健康族群」的需求。