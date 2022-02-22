竹市馬偕兒醫工程進度達80% 今年正式營運

新竹地區唯一兒童專門醫院新竹市立馬偕兒童醫院目前工程進度已達80%， 市府今亮相醫院外觀，紅磚直角建築搭配黃色橫樓，象徵「打開童書見諾亞方舟」。市長林智堅說，馬偕兒醫目前可見地下四層、地上十層雛形， 硬體設施預計4月完工，今年正式營運。

林智堅今在新竹馬偕醫院長翁順隆、三星營造董事長張登金陪同下了解馬偕兒童醫院施工進度。三星營造介紹，馬偕兒醫延用馬偕醫院經典紅磚建築，藉此呼應周邊建功高中配色，兒醫建築採直角相交，宛如打開「童書」，搭配黃色橫樓，象徵「諾亞方舟」，期盼傳達希望等正向力量。

目前施工單位正在進行室內裝修及外圍景觀工程施作，二樓兒科門診空間，馬階特別與瑞信兒童基金會合作，將以四季為主題，讓兒童有趣味候診環境；五樓戶外露台設置景觀花園，內有小型遊戲區，提供住院病人有舒適休憩場所。

該院也整合周邊街角包含電線杆、學校指示牌等遷移，打造連結社區的友善開放空間，如老樹廣場、藝術綠地、伊甸花園等，與社區居民共享綠栽景觀。

林智堅說，新竹地區18歲以下孩子有20萬人，竹市9萬、竹縣11萬，在縣市100萬人口中佔比近五分之一。馬偕兒醫強化母嬰醫療服務整合，從孕婦育有胎兒起始到生產，給予母嬰醫療「一條龍」服務，除設置高危險妊娠中心、基因及生殖醫學中心，孕期間的遺傳基因相關檢測一併照顧，生產後若遇新生兒有急重罕症，也設置嬰病兒特殊醫療照護中心提供醫療服務。